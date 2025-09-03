Menü Kapat
TGRT Haber
32°
Dünya
 Onur Kaya

ABD'den Karayipler'de ölümcül saldırı! Venezuela gemisi vuruldu: 11 ölü

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltı gönderen ABD, Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenledi. ABD ordusu, uyuşturucu taşıyan bir gemiyi vurdu. ABD Başkanı Trump, saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'den Karayipler'de ölümcül saldırı! Venezuela gemisi vuruldu: 11 ölü
03.09.2025
03.09.2025
ABD'nin 'de mevzilenen savaş gemileri, Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen bir tekneyi vurdu.

ABD'nin uyuşturucu kartellerine yönelik saldırısına ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı , ABD ordusunun Karayipler'de 'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu açıkladı.

"ÖLÜMCÜL BİR SALDIRI DÜZENLEDİK"

Rubio, "ABD Başkanı ’ın az önce duyurduğu üzere, bugün , Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" dedi.

ABD'den Karayipler'de ölümcül saldırı! Venezuela gemisi vuruldu: 11 ölü

TRUMP: 11 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetti.

ABD'den Karayipler'de ölümcül saldırı! Venezuela gemisi vuruldu: 11 ölü
Maduro'dan ABD savaş gemilerinin Venezuela kıyılarına dayanmasına tepki: Son 100 yılın en büyük tehdidi

ABD, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti.

ABD'den Karayipler'de ölümcül saldırı! Venezuela gemisi vuruldu: 11 ölü

MADURO'NUN YAKALANMASI İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye yapan "Cartel de los Soles" adlı kartelin liderliğini yaptığını öne süren ABD, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da Cartel de los Soles’i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' listesine almıştı.

ABD'den Karayipler'de ölümcül saldırı! Venezuela gemisi vuruldu: 11 ölü
