ABD'den Kıbrıs hamlesi! Silah ambargosunu kaldıracak yasa tasarısı Kongre'de

02 May 2024 09:34 - Güncelleme : 02 May 2024 09:36

ABD'nin Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik bir yasa tasarısı ABD Kongresi'ne sunuldu. Tasarı Kongre üyeleri Chris Pappas, Gus Bilirakis, Nicole Malliotaki ve Dina Titus tarafından sunuldu.

Kongre üyeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunun mevcut bir yıldan beş yıla kadar kaldırılmasını talep ediyor.

KIBRIS ÇIKARTMASININ 50. YILDÖNÜMÜ ÖNCESİ SUNULDU

Yapılan açıklamaya göre, “Bu değişiklik ABD-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ilişkilerinin tarihi gelişimini destekleyecek, ikili işbirliğini güçlendirecek ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki güvenlik çıkarlarını ilerletecektir. Yasa tasarısı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a yönelik yasadışı istila ve işgalinin 50. yıldönümü öncesinde sunuldu."