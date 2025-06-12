ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına uyarı: Gerilim artıyor, dikkat edin

İsrail ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesi nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına kritik bir uyarıda bulundu.

Hem Orta Doğu'daki hem de Kuzey Afrika'daki ABD vatandaşlarına yapılan uyarıda güvenlik endişelerine dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bölgedeki artan gerilimler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir.

"GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI"

Geçmişte benzer gerilimler, seyahat aksamalarına ve bölgede bulunan ABD vatandaşları için güvenlik endişelerinin artmasına yol açmıştır. ABD vatandaşlarının acil durumlarda bilgi alabilmesi için STEP programına kayıt olmaları tavsiye ediyoruz."