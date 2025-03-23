ABD'den Putin'e övgüler, Netanyahu'ya olumsuz eleştiriler!

Rusya-Ukrayna Savaşıyla beraber Washington ile Moskova arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rus lider Vladimir Putin'e övgüler yağdırdı. Witkoff, Putin'in ''Büyük bir lider'' olduğunu söyledi. Witkoff'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ise olumsuz yönde eleştirdi.

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber Rusya ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmelere başladı. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu.

''PUTİN BÜYÜK BİR LİDER''

Witkoff birkaç saat süren görüşmelerin yapıcı ve çözüme dayalı olduğunu söyledi. Witkoff, Putin'in kendisine karşı dürüst olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider." ifadelerini kullandı.

''PUTİN, TRUMP İÇİN DUA ETTİ''

Putin'in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüştüğünü ve ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine söylediğini aktaran Witkoff, "ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu." diye konuştu.

Witkoff, Putin'in önde gelen bir Rus sanatçıya Başkan Trump'ın güzel bir portresini yaptırdığını ve kendisinden portreyi Trump'a götürmesini istediğini de sözlerine ekledi.

''ZELENSKİY ÇOK ZOR BİR DURUMDA''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin önünde zorlu seçimlerin olduğunu söyleyen Witkoff, "Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman." ifadelerini kullandı.

''NETANYAHU'NUN BİR PLANI YOK''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir plana sahip olmamakla eleştiren Witkoff, "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor." dedi.

Witkoff, İsrail'in Hamas'ın bölgede hiç bir şekilde olmaması yönündeki yaklaşımına karşın "Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine değinen Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir." diye konuştu.

"NETANYAHU ESİRLER KONUSUNDA KAMUOYUNA KARŞI GELİYOR"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Netanyahu'nun İsrailli esirleri önemsemediğini ifade etti. Witkoff, "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor. Her zaman aynı fikirde olmasam da onu bu konuda eleştirenleri anlıyorum." dedi.

Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.

Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.