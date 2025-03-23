Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

ABD'den Putin'e övgüler, Netanyahu'ya olumsuz eleştiriler!

Rusya-Ukrayna Savaşıyla beraber Washington ile Moskova arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rus lider Vladimir Putin'e övgüler yağdırdı. Witkoff, Putin'in ''Büyük bir lider'' olduğunu söyledi. Witkoff'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ise olumsuz yönde eleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den Putin'e övgüler, Netanyahu'ya olumsuz eleştiriler!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 10:01

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber Rusya ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmelere başladı. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu.

''PUTİN BÜYÜK BİR LİDER''

Witkoff birkaç saat süren görüşmelerin yapıcı ve çözüme dayalı olduğunu söyledi. Witkoff, Putin'in kendisine karşı dürüst olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider." ifadelerini kullandı.

''PUTİN, TRUMP İÇİN DUA ETTİ''

Putin'in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüştüğünü ve ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine söylediğini aktaran Witkoff, "ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu." diye konuştu.

Witkoff, Putin'in önde gelen bir Rus sanatçıya Başkan Trump'ın güzel bir portresini yaptırdığını ve kendisinden portreyi Trump'a götürmesini istediğini de sözlerine ekledi.

''ZELENSKİY ÇOK ZOR BİR DURUMDA''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin önünde zorlu seçimlerin olduğunu söyleyen Witkoff, "Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman." ifadelerini kullandı.

''NETANYAHU'NUN BİR PLANI YOK''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir plana sahip olmamakla eleştiren Witkoff, "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor." dedi.

Witkoff, İsrail'in Hamas'ın bölgede hiç bir şekilde olmaması yönündeki yaklaşımına karşın "Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine değinen Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir." diye konuştu.

"NETANYAHU ESİRLER KONUSUNDA KAMUOYUNA KARŞI GELİYOR"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Netanyahu'nun İsrailli esirleri önemsemediğini ifade etti. Witkoff, "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor. Her zaman aynı fikirde olmasam da onu bu konuda eleştirenleri anlıyorum." dedi.

Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.

Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD medyasından dikkat çeken 'F-35' iddiası! Trump, Türkiye'ye kapıyı araladı
Biden'dan sonra sıra Harris ve Clinton'da! Trump eski hükümet yetkililerinin güvenlik izinlerini iptal etti

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya ve Ukrayna Savaşı neden çıktı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.