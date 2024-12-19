ABD’den skandal karar: Peşmerge ve PYD’li teröristlere savunma bütçesi!

19 Aralık 2024 21:43 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:55

ABD'nin 2025 Savunma Bütçesi'nde yer alan ve bölgesel güç dengesini etkileyecek terör örgütü kararı tartışmalara neden oldu. ABD’den Peşmerge, Irak güçleri ve terör örgütü PKK/YPG için savunma bütçesinin arttırılması kararı çıktı. Skandal kararın ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanıp yasalaşması bekleniyor…

SDG ile ateşkes iddiası! MSB'den çok net açıklama

SDG ile ateşkes iddiası! MSB'den çok net açıklama

ABD​ Senatosu, Pentagon’un 2025 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma​ harcamaları politikalarını belirleyen 895 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti. Özellikle DSG olarak bilinen ve terör örgütü PKK ile organik bağları olan Suriye'deki terörist gruplara sağlanan destek, ciddi güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

KABUL EDİLDİ

ABD Senatosu genç askerler için önemli maaş artışları sağlayan, Çin'in artan gücüne karşı koymayı amaçlayan ve toplam askeri harcamaları 895 milyar dolara çıkaran savunma tasarısını kabul etti.

Tasarı 14'e karşı 85 oyla kabul edildi ve Başkan Joe Biden'a gönderildi. Demokratlarla aynı grupta yer alan 11 senatörün yanı sıra üç Cumhuriyetçi de yasaya karşı oy kullandı.

Senato'nun Cumhuriyetçi liderleri, savunma harcamaları için öngörülen yüzde 1'lik artışın, özellikle küresel çalkantıların yaşandığı bir dönemde yeterli olmadığını savundu. Senato'daki Cumhuriyetçiler, bu yıl savunma harcamalarında nesiller boyu sürecek bir artış yapılmasını savunmuşlardı. Cumhuriyetçiler, gelecek yıl Beyaz Saray ve Kongre'nin kontrolünü ele aldıklarında daha fazla savunma fonu için yeni bir girişimde bulunmayı planlıyorlar.

PEŞMERGE VE PYD’YE DESTEK

Bütçeden Peşmerge ve Irak güçlerine 380 milyon 758 bin dolar, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG olarak bilinen Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ise 147 milyon 941 bin dolar ayrılacak.

Amerika'nın bu destekleri, “eğitim, strateji geliştirme ve aynı zamanda IŞİD ile mücadele eden güçlerin karşılaştığı zorlukları aşmak için sağlanacağı” belirtildi.

Söz konusu savunma bütçesinin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanıp yasalaşması bekleniyor.