ABD'den Suriye ile diplomatik temas! Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüler

30 Aralık 2024 23:44 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 23:51

ABD, yıllardır süren iç savaşın ardından Suriye ile yeni bir diplomatik temas kurarak önemli bir adım attı. ABD'li diplomat Daniel Rubinstein, Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşerek azınlıklara yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine dair endişelerini dile getirdi.

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ABD​ merkezli haber ajansı Axios’un aktardığına göre, ABD’li diplomat Daniel Rubinstein, 29 Aralık’ta Suriye​ Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki azınlıklara yönelik şiddet olayları ve intikam duyumları gündeme geldi.

Rubinstein, ABD'nin bu konulardaki endişelerini dile getirirken, Şeybani olayların silahlı gruplar tarafından çıkarıldığını ve Geçici Hükûmet'in şiddete karşı olduğunu ifade etti. ABD'li yetkililer ayrıca, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile yürütülen görüşmelerin devam ettiğini ve bu süreçte insan haklarına saygının öneminin vurgulandığını belirtti.

Ahmed Şara’nın bölgedeki silahlı grupları dağıtmaya yönelik çabalarına dikkat çeken yetkililer, HTŞ ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini ancak bu görüşmelerin açıktan yürütülmeyeceğini açıkladı. ABD, Suriye’deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini ve dile getirilen söylemler ile eylemlerin tutarlılığını değerlendireceklerini duyurdu.