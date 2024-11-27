ABD'den Suriye'ye saldırı açıklaması: İran bağlantılı milislere ait silah deposunu vurduk

27 Kasım 2024 07:23 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:24

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de İran bağlantılı milislere ait bir silah deposuna yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

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ABD​ ordusu, Suriye​'deki İran​ bağlantılı grupların ABD güçlerine yönelik son saldırısına misilleme yapıldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye'de bulunan İran bağlantılı milislere ait bir silah deposuna yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

"HASAR DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR"

“Saldırı, Suriye'deki ABD güçlerine yönelik İran destekli bir saldırıya karşılık olarak yapıldı” denilen açıklamada, "İran destekli grubun silah depolama tesisine yönelik bu saldırı, DEAŞ’a karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgede bulunan ABD askerlerine ve koalisyon güçlerine yönelik gelecekteki potansiyel saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusunun kendi personeline ya da koalisyon ortaklarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada saldırıya dair hasar değerlendirmesinin sürdüğü aktarıldı.