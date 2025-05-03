ABD'den Suudi Arabistan'a 3.5 milyar dolarlık füze satışı onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 3.5 milyar dolarlık füze satışına onay verdi. Kongreye satış için gerekli bildirimin yapıldığı belirtildi.

F-35 savaş uçaklarını birçok ülkeye satan ABD, savaş uçaklarının yanı sıra füze, tüfek ve güdüm kiti gibi askeri ekipmanların satışını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füzeler ve ilgili ekipmanın 3.5 milyar dolar karşılığında satışını onayladı.

KONGREYE SATIŞ İÇİN BİLDİRİM YAPILDI

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Krallığı'na AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füzeler ve ilgili ekipmanın 3.5 milyar dolara satışına onay verdiği duyuruldu. Kongre'ye satışa ilişkin gerekli bildirimin yapıldığı belirtildi. Satışın Körfez bölgesinde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan bir ülkenin güvenliğini iyileştirerek ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyeceği ifade edildi. Söz konusu ekipman ve desteğin bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, bin adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze (AMRAAM) ve 50 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm kiti, yedek parça ve lojistik destek talebinde bulunmuştu.