ABD'den tartışmalı karar! Öğrencilerin sosyal medya hesapları tek tek incelenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından eğitim için ülkeye gelmek isteyen öğrencilerin sosyal medya hesaplarını daha kapsamlı inceleme kararı aldı. Bu kapsamda, yeni öğrenci vizesi randevularının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

ÖĞRENCİ VİZESİ BAŞVURULARINDA SOSYAL MEDYA TARAMASI

Politico tarafından ele geçirilen bir belgeye göre, Cumhuriyetçi yönetim tüm öğrenci vizesi başvurularında sosyal medya taramasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasını taşıyan talimatla, elçilik ve konsolosluklara “yeterli sosyal medya bilgisi toplanana kadar” yeni vize randevularının verilmemesi emredildi.

Belgede, sosyal medya incelemesinin hangi kriterlere dayanarak yapılacağı açıkça belirtilmezken, gerekçe olarak “terörizmin önlenmesi” ve “antisemitizmle mücadele” hedeflerine işaret edildi.

Trump yönetimi, son dönemde özellikle Harvard gibi prestijli üniversiteleri, kampüslerinde Filistin yanlısı protestolara göz yummakla ve “antisemitik tutumlara alan açmakla” suçluyor. Bu çerçevede bazı üniversitelere mali yaptırımlar uygulanırken, protestolara katılan yabancı öğrencilerin gözaltına alınmasına da yasal zemin hazırlanmıştı.