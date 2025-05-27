Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD'den tartışmalı karar! Öğrencilerin sosyal medya hesapları tek tek incelenecek

ABD, yurt dışından eğitim için gelen öğrencilerin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı. Öğrenci vizelerine dair yeni başvurular durdurulurken, göçmen adaylarının çevrim içi geçmişi artık vize sürecinde belirleyici olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den tartışmalı karar! Öğrencilerin sosyal medya hesapları tek tek incelenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 00:31

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından eğitim için ülkeye gelmek isteyen öğrencilerin sosyal medya hesaplarını daha kapsamlı inceleme kararı aldı. Bu kapsamda, yeni öğrenci vizesi randevularının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

ABD'den tartışmalı karar! Öğrencilerin sosyal medya hesapları tek tek incelenecek

ÖĞRENCİ VİZESİ BAŞVURULARINDA SOSYAL MEDYA TARAMASI

Politico tarafından ele geçirilen bir belgeye göre, Cumhuriyetçi yönetim tüm öğrenci vizesi başvurularında sosyal medya taramasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasını taşıyan talimatla, elçilik ve konsolosluklara “yeterli sosyal medya bilgisi toplanana kadar” yeni vize randevularının verilmemesi emredildi.

Belgede, sosyal medya incelemesinin hangi kriterlere dayanarak yapılacağı açıkça belirtilmezken, gerekçe olarak “terörizmin önlenmesi” ve “antisemitizmle mücadele” hedeflerine işaret edildi.

Trump yönetimi, son dönemde özellikle Harvard gibi prestijli üniversiteleri, kampüslerinde Filistin yanlısı protestolara göz yummakla ve “antisemitik tutumlara alan açmakla” suçluyor. Bu çerçevede bazı üniversitelere mali yaptırımlar uygulanırken, protestolara katılan yabancı öğrencilerin gözaltına alınmasına da yasal zemin hazırlanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump’tan Kremlin’e meydan okuma: 'Ateşle oynuyorsun, çoktan başına kötü şeyler gelmişti!'
ETİKETLER
#abd
#bölücü terör örgütü
#terör örgütü
#terörizm
#sosyal-medya
#Öğrenci Vize
#Antisemitizm
#Kampüs Protestoları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.