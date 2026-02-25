ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

Kategoriler
ABD yönetimi, ticari sırların çalınmasına karşı ilk somut adımını attı. Amerikan vatandaşlarına ait ticari bilgilerin yasa dışı şekilde ele geçirildiği gerekçesiyle bir kişi ve iki kuruluşa yaptırım uygulandı. Üstelik bu karar, Amerikan Fikri Mülkiyet Koruma Yasası (PAIPA) çerçevesinde alınan ilk yaptırım olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yaptırım listesine alınan isim Rus vatandaşı Sergey Sergeyevich Zelenyuk. Zelenyuk’un sahibi olduğu “Matrix LLC” ile yine onun tarafından kurulan Special “Technology Services LLC” şirketleri de yaptırım kapsamına dahil edildi.
Açıklamada, söz konusu kararın ABD Hazine Bakanlığı’nın eş zamanlı uygulamaya koyduğu yaptırımlarla da desteklendiği belirtildi. Yani Washington, bu adımı sadece diplomatik bir mesaj olarak değil, ekonomik yaptırımlarla güçlendirilmiş bir hamle olarak devreye sokmuş oldu.
ABD’li yetkililer, ticari sırların çalınmasının yalnızca şirketlere zarar vermediğini, bunun aynı zamanda ulusal güvenlik ve ekonomik refah açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Açıkçası Washington, fikri mülkiyet ihlallerini artık sadece ticari bir mesele olarak görmüyor.
Yapılan açıklamada, bu tür hırsızlıkların ABD’deki şirketlere ve yatırımlara doğrudan zarar verdiği ifade edildi. Bu çerçevede alınan yaptırım kararının, benzer girişimlere karşı caydırıcı bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.