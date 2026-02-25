Menü Kapat
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

Şubat 25, 2026 10:43
1
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

Washington yönetimi, Amerikan vatandaşlarına ait ticari sırların çalındığı gerekçesiyle bir kişi ve iki şirkete yaptırım uyguladı. Karar, Amerikan Fikri Mülkiyet Koruma Yasası (PAIPA) kapsamında alınan ilk yaptırım olarak kayda geçti.

2
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

ABD yönetimi, ticari sırların çalınmasına karşı ilk somut adımını attı. Amerikan vatandaşlarına ait ticari bilgilerin yasa dışı şekilde ele geçirildiği gerekçesiyle bir kişi ve iki kuruluşa yaptırım uygulandı. Üstelik bu karar, Amerikan Fikri Mülkiyet Koruma Yasası (PAIPA) çerçevesinde alınan ilk yaptırım olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

3
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

HEDEFTE BİR KİŞİ VE İKİ ŞİRKET VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yaptırım listesine alınan isim Rus vatandaşı Sergey Sergeyevich Zelenyuk. Zelenyuk’un sahibi olduğu “Matrix LLC” ile yine onun tarafından kurulan Special “Technology Services LLC” şirketleri de yaptırım kapsamına dahil edildi.

4
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

Açıklamada, söz konusu kararın ABD Hazine Bakanlığı’nın eş zamanlı uygulamaya koyduğu yaptırımlarla da desteklendiği belirtildi. Yani Washington, bu adımı sadece diplomatik bir mesaj olarak değil, ekonomik yaptırımlarla güçlendirilmiş bir hamle olarak devreye sokmuş oldu.

5
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

“ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT” VURGUSU

ABD’li yetkililer, ticari sırların çalınmasının yalnızca şirketlere zarar vermediğini, bunun aynı zamanda ulusal güvenlik ve ekonomik refah açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Açıkçası Washington, fikri mülkiyet ihlallerini artık sadece ticari bir mesele olarak görmüyor.

6
ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

Yapılan açıklamada, bu tür hırsızlıkların ABD’deki şirketlere ve yatırımlara doğrudan zarar verdiği ifade edildi. Bu çerçevede alınan yaptırım kararının, benzer girişimlere karşı caydırıcı bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.

