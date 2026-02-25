ABD’den ticari sır hırsızlığına ilk yaptırım hamlesi

Açıklamada, söz konusu kararın ABD Hazine Bakanlığı’nın eş zamanlı uygulamaya koyduğu yaptırımlarla da desteklendiği belirtildi. Yani Washington, bu adımı sadece diplomatik bir mesaj olarak değil, ekonomik yaptırımlarla güçlendirilmiş bir hamle olarak devreye sokmuş oldu.