ABD'den tüm dünyaya çağrı: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül!

20 Ekim 2024 06:36 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 06:47

ABD hükümeti, Rus askeri medya kuruluşu Rybar ve çalışanları hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD'li yetkililer, Washington'un seçim kampanyası sırasında ABD'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söylediği Rus blog Rybar hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül teklif edeceklerini açıkladı.

HEDEFTEKİ İSİM MİKHAİL ZVİNCHUK

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir "terörle mücadele" istihbarat toplama çalışması olan Adalet İçin Ödül programı tarafından yapılan duyuruda dokuz kişinin ismi belirtildi. Rybar'ın "kötü niyetli etkileme operasyonlarını" yürütmekle suçlanan şüpheliler arasında, Rus ordusuyla yakın bağları olduğuna inanılan, Telegram platformundaki blog ve kanalın kurucusu Mikhail Zvinchuk da yer alıyor.

Rybar'ın Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ilişkin bilgilerini 1,3 milyondan fazla kişi takip ediyor. Ancak ABD'li yetkililer bu blogun bununla sınırlı olmadığını söylüyor.

SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA​ YÜRÜTÜYOR

Adalet Ödülleri programına göre "Rybar, sosyal medya sitelerinde Rus hükümetinin ABD'deki siyasi çıkarlarını destekleyen #HOLDTHELINE ve #STANDWTHTEXAS propaganda kanallarını işletiyor."

Rybar, açıklamasında "ABD'de anlaşmazlık tohumları ekmeyi, sosyal bölünmeyi kışkırtmayı, partizan ve ırksal ayrımları alevlendirmeyi ve nefreti ve şiddeti teşvik etmeyi" amaçlıyor.