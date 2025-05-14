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 | Selahattin Demirel

ABD'den Türkiye'ye 304 milyon dolarlık füze satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 304 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı.

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ABD'den Türkiye'ye 304 milyon dolarlık füze satışı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 23:12

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti sonrası pek çok alanda anlaşmalar imzalandı. Türkiye için de önemli bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 304 milyon dolar değerinde gelişmiş hava füzesi satışını onayladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay

verdi.

ÇEŞİTLİ HAVA GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK

ABD yönetiminin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kongre'ye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

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