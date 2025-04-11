ABD'den videolu gövde gösterisi! İkinci uçak gemisini de Orta Doğu'ya ulaştı

ABD, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin de bölgeye ulaştığını belirtti. Öte yandan, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından olayla ilgili videolu gövde gösterisi yapıldı.

ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ikinci uçak gemisi de bölgeye ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, iki gemiden havalanan uçakların video kliplerine yer verildi.

F-35C hayalet savaş uçaklarıyla donatılmış USS Carl Vinson gemisinin şu anda bölgedeki USS Harry S. Truman ile birlikte görev yaptığı ifade edildi.

ABD ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Nisan ayı başında yapılan açıklamada, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderileceği duyurulmuştu. "USS Carl Vinson" uçak gemisinin Orta Doğu'daki "USS Harry S Truman" uçak gemisine katılacağı ve ABD'nin bölgeye ayrıca ek askeri uçaklar da konuşlandıracağı belirtilmişti.