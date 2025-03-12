AB'de güvenlik endişesi: 'Türkiye masada olmalı'

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yeni Avrupa güvenlik mimarisinin inşa sürecinde olduğuna dikkati çeken Veldkamp, "Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, Avrupa güvenlik mimarisi, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Veldkamp, yeni Avrupa güvenlik mimarisinin inşa sürecinde olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

Hollanda ve Avrupa için çok önemli bir ortak olan Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Veldkamp, ülkesinde Türk asıllı yarım milyon insan olduğunu dile getirdi.

"YARIM MİLYON KÖPRÜ"

Caspar Veldkamp, bunun iki ülke arasında neredeyse "yarım milyon köprü" anlamına geldiğine işaret ederek Hollanda'daki Türklerin topluma iyi şekilde entegrasyonunun sağlandığını ve ekonomik olarak da iyi durumda olduğuklarını söyledi.

Türkiye ve Hollanda'nın NATO'da ve siyasi olarak da önemli ortaklar olduğunu vurgulayan Veldkamp, dünyada yaşananlar, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun geleceği kapsamında iki ülkenin bir araya gelerek meseleleri görüşmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.