AB’de jet yakıtı alarmı: Kriz derinleşiyor, müdahale kapıda

Avrupa’da enerji krizi giderek daha somut hissediliyor. Özellikle havacılık sektörünü yakından ilgilendiren jet yakıtı konusunda alarm zilleri çalmaya başladı. Avrupa Birliği (AB), olası bir arz daralmasına karşı şimdiden harekete geçmiş durumda.

Brüksel’de düzenlenen AB-Moldova enerji diyaloğu toplantısının ardından konuşan AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, tabloyu açık açık ortaya koydu. Ona göre dünya, şimdiye kadarki en ciddi enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya. Üstelik bu kriz sadece ekonomiyi değil, toplumların dayanıklılığını da test ediyor.

Jorgensen’in verdiği rakam çarpıcı: Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından bu yana AB ülkeleri fosil yakıt ithalatı için 30 milyar eurodan fazla ek harcama yaptı.