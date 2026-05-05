AB’de jet yakıtı alarmı: Kriz derinleşiyor, müdahale kapıda

Serhat Yıldız
05.05.2026
15:53
05.05.2026
15:53
Avrupa’da enerji krizi giderek daha somut hissediliyor. Özellikle havacılık sektörünü yakından ilgilendiren jet yakıtı konusunda alarm zilleri çalmaya başladı. Avrupa Birliği (AB), olası bir arz daralmasına karşı şimdiden harekete geçmiş durumda.

Brüksel’de düzenlenen AB-Moldova enerji diyaloğu toplantısının ardından konuşan AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, tabloyu açık açık ortaya koydu. Ona göre dünya, şimdiye kadarki en ciddi enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya. Üstelik bu kriz sadece ekonomiyi değil, toplumların dayanıklılığını da test ediyor.

Jorgensen’in verdiği rakam çarpıcı: Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından bu yana AB ülkeleri fosil yakıt ithalatı için 30 milyar eurodan fazla ek harcama yaptı.

JET YAKITI İÇİN ÖZEL TAKİP SİSTEMİ

AB tarafı, özellikle jet yakıtı konusunda riskin büyüyebileceğini düşünüyor. Henüz kriz seviyesine ulaşılmış değil ama hazırlıklar hızlanmış durumda.

Jorgensen’in ifadesiyle, Avrupa genelinde jet yakıtı stoklarını anbean izleyen bir sistem devrede. Kimde ne kadar var, ne kadar ithalat yapılıyor, ne kadar ihracat gerçekleşiyor… Hepsi kayıt altında.

Açıkçası burada mesaj net: “Hazırlıklı olmalıyız.” Hatta gerekirse jet yakıtının ülkeler arasında yeniden dağıtımı için siyasi adımlar da gündeme gelebilir.

KATAR’DAKİ HASAR GAZI VURDU

Krizin temelinde Orta Doğu’daki gerilim yatıyor. Özellikle Katar’daki enerji altyapısının zarar görmesi, doğal gaz üretimini ciddi şekilde sekteye uğratmış durumda.

Jorgensen’e göre bu hasarın telafisi kısa vadede mümkün değil. Hatta yıllar alabilir. Petrol tarafında toparlanma daha hızlı olabilir ama tamamen normale dönmek için zaman gerekiyor.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI, UÇUŞLAR İPTAL

Piyasadaki etkiler ise şimdiden hissediliyor. Avrupa’da jet yakıtı fiyatları geçen yıla kıyasla iki katından fazla arttı.

Bu artış havayolu şirketlerini doğrudan vurdu.

Hollandalı KLM, yalnızca bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal etti.

Alman Lufthansa, maliyet baskısı nedeniyle iştiraki CityLine’ı kapatma kararı aldı. Ayrıca ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuş planını iptal etti.

Düşük maliyetli şirketler Ryanair ve EasyJet ile turizm devi TUI ise yıl sonu beklentilerini aşağı çekti.

AVRUPA HÂLÂ DIŞA BAĞIMLI

İşin bir diğer kritik noktası da Avrupa’nın enerji bağımlılığı. AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayabiliyor. Geri kalan kısım ise ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden geliyor.

