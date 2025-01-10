AB'den Trump mesajı: Dört gözle bekliyoruz

10 Ocak 2025 02:54 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 02:28

ABD'de yeniden başkanlık yarışını kazanan Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği ise yayınladıkları paylaşımda "ABD yönetimi ile olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz" mesajını verdi.

Putin, Trump ile görüşmeye yeşil ışık yaktı! Rusya, Azerbaycan uçağı için tazminattan bahsetmedi bile

Putin, Trump ile görüşmeye yeşil ışık yaktı! Rusya, Azerbaycan uçağı için tazminattan bahsetmedi bile

Önümüzdeki günlerde görevi devralmaya hazırlanan Trump​'a, AB​'den olumlu mesaj geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen​ ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

20 Ocak'ta, görevi 2. kez devralacak Trump'a hitap eden AB yöneticileri, "ABD en yakın ortaklarımızdan biri ve Transatlantik bağı güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ortak mesajda, "AB için temel demokratik değerlerimizi korumak ve güçlendirmek, ekonomimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirmek, küresel ortaklık ağımızı genişletmek ve güvenliğimize daha fazla yatırım yapmak esastır." denildi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Mesajda ayrıca, "Ortak değerlerimiz ve paylaşılan çıkarlarımız temelinde, gelecek ABD yönetimi ile olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz. Zorlu bir dünyada, Avrupa ve ABD birlikte daha güçlüdür." ifadesine yer verildi.

ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile ciddi gerilimlere sahne olmuştu.