AB'den Türk Devletleri Teşkilatı'na KKTC tehdidi! Borrell'den Haddini aşan açıklama

07 Kasım 2024 14:05 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:17

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasallaştırılmasına yönelik devam eden çabalar içinde olduğu gerekçesiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik tehditvari sözler sarf etti.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yasallaştırılmasına yönelik devam eden çabalar nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı'nı (TDT) tehdit etti.

"MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİNİ REDDEDİYORUZ"

Borrell, TDT'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün gerçekleştirdiği; Türkiye'nin yanı sıra , Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerin de yer aldığı, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın da "gözlemci" olarak katıldığı yeni toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Borrell açıklamasında, AB'nin KKTC'nin Kıbrıslı Türk ayrılıkçı varlığını, gözlemci statüsü verilmesi yoluyla meşrulaştırma yönündeki girişimlerini reddettiğini söyledi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" İDDİASI

Bu tür eylemlerin üzüntü verici olduğunu ve TDT'nin birçok üyesinin Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan toprak bütünlüğü ilkesine verdiği güçlü destekle çeliştiğini ifade eden Borrell, "AB, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yalnızca uluslararası hukukun konusu olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca tanıdığını yineler" ifadelerine yer verdi.