ABD'li askerler Rusya'da! Bölgede tansiyon yüksek: 'Korkunç seviyede nükleer silahlı saldırı' tehdidi

21 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:21

Joe Biden ABD ordusuna nükleer için talimat verdi! Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı da başladı

Joe Biden ABD ordusuna nükleer için talimat verdi! Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı da başladı

Rusya, ABD'li bazı gazetecilerin ve paralı askerlerin Kursk bölgesine girdiğini iddia ederek ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Holmes'ı Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlık, ABD'li paralı askerlerin Rus toprakları Kursk'ta bulunduğuna dair kanıtların elde edildiği bilgisinin paylaşıldığını, bu durumun ABD'nin Ukrayna savaşına doğrudan katılması anlamına geldiğini işaret etti.

''ABD'Lİ ASKERLER MEŞRU HEDEF''

ABD'li gazetecilerin de Kursk bölgesinde olmasının güçlü bir şekilde kınandığı açıklamada, "Ülkemiz sınırını yasa dışı yollardan geçen tüm yabancı uzmanların ve paralı askerlerin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri için meşru askeri hedefler haline geldiği açıkça ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BELARUS'TAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Rusya'nın tehditkar hamlesinin ardından Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu. Ukrayna'nın defalarca insansız hava araçları (İHA) ile Belarus hava sahasını ihlal ettiğini belirten Lukaşenko, Kiev'den gelebilecek tehditler için önlem alınmaya devam ettiğini belirtti.

''KORKUNÇ SEVİYEDE TEPKİ VERİLECEK''

Batı'nın NATO birliklerini sokması durumunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını söyleyen Lukaşenko, bu durumda hem taktik hem stratejik nükleer silah kullanılacağını, korkunç bir seviyede tepki verileceğini söyledi. NATO ile savaşmak istemediklerini fakat devlet sınırlarının aşılması durumunda sınıra ayak bastıkları anda cevap verileceğini ifade etti.

''UKRAYNA YOK EDİLEBİLİR''

Ukrayna ordusunun Rusya toprağı olan Kursk bölgesine girdiğini hatırlatan Lukaşenko, "Ukrayna, durumu gerginleştiriyor. Böyle devam ederse, bu gerginlik Ukrayna'nın yok edilmesiyle sonuçlanabilir" dedi.

''İSTANBUL ANLAŞMASI BAZ ALINMALI''

Moskova ve Kiev arasındaki barış müzakerelerinin tekrar başlatılması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, İstanbul'daki görüşmeleri hatırlattı. "İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın baz alınabileceğini" belirten Belarus Cumhurbaşkanı, "Sahadaki durum değişti, ama buradan başlanabilir. Müzakere masasına oturup meseleyi halletmek gerekiyor. Böyle bir imkan var" dedi.