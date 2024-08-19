ABD'li Bakan Antony Blinken ile Netanyahu bir araya geldi! Dikkat çeken esir takası ve ateşkes açıklaması

19 Ağustos 2024 17:29 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:55

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze için ateşkes görüşmelerinin ardından 9. kez İsrail'e gitti. Başkent Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen Blinken, ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkilinin görüşmesi 3 saat sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve iyi bir atmosferde geçtiği belirtildi. Netanyahu, ABD'nin son ateşkes teklifinin ülkesinin "güvenlik ihtiyaçlarını" göz önüne aldığını kaydetti.

Netanyahu, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD teklifine bağlılığını yineledi.

Blinken'ın Tel Aviv'de Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

NETANYAHU ABD'NİN ATEŞKES TASLAĞINDA DEĞİŞİKLİK İSTEMİŞTİ

Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Blinken, bölge turu kapsamında geldiği İsrail'de sabah Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, mevcut müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olabileceğini söylemişti.