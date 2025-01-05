ABD'li Bakan Antony Blinken'dan itiraflar: Yerin 6 kat altındayken Netanyahu'yu tehdit ettim!

05 Ocak 2025 13:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 13:20

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile yerin 6 kat altında 9 saat süren bir toplantı yaptıklarını ilk kez açıkladı. Blinken, Netanyahu'yu Filistinlilere yardım ulaştırılması için tehdit ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​, New York Times'a özel açıklamalarda bulundu. Şimdiki zamanın her şeye rağmen dünyanın 4 yıl öncesinden daha iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Bakan Blinken, İsrail ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Blinken, "İsrail, Gazze​'de savaşın gerektirdiği kurallara saygı gösterdi mi?" sorusu üzerine gizli toplantıyı anlattı.

7 Ekim saldırılarından 5 gün sonra İsrail'e gittiğini hatırlatan Blinken, "Biz bunu derinlemesine inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den beş gün sonra İsrail'e yaptığım ilk ziyarette, ekibimle birlikte Tel Aviv'deki ordu karargahında, Başbakanın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ile yerin altı kat altında dokuz saat geçirdim." dedi.

BLINKEN: NETANYAHU​'YU TEHDİT ETTİM

İsrailliler ile Filistinlilere insani yardım ulaştırılması konusunda tartıştıklarını söyleyen Blinken, "Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen kalabalığa karşı bunu dokuz saat boyunca savundum." ifadelerini kullandı. Bu konuda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tehdit ettiğini ifade eden Blinken, "Tartışma sırasında, başbakana, insani yardıma izin verilmemesi durumunda başkanı arayacağımı ve gelmemesini söyleyeceğimi söyledim. Başkanı arayıp benle aynı fikirde olduğundan emin oldum, aynı şekilde düşünüyordu." dedi.

UKRAYNA SAVAŞININ AKIBETİ

Blinken'a aynı zamanda Ukrayna savaşının akıbeti de soruldu. Dışişleri bakanı, "Bunlar Ukraynalıların vermesi gereken kararlar. Geleceklerinin nerede olduğuna ve oraya nasıl ulaşmak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Şu anda haritada çizilen çizginin çok fazla değişeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.