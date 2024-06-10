ABD'li Bakan Blinken'ın İsrail'e ziyareti öncesinde Hamas'tan dikkat çeken açıklama geldi

10 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:53

ABD, Gazze'de ateşkes ve savaşın Lübnan'a sıçramaması için bir kez daha harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek. Savaşın başından beri 8. kez ziyaret gerçekleştirecek olan Blinken, Ürdün ve Katar'a da gidecek.

HAMAS'TAN ABD'YE ÇAĞRI

Blinken'ın ziyareti öncesinde Hamas'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Sami Ebu Zühri, ABD'nin İsrail'e baskı yaparak Gazze'deki savaşı bitirmesi çağrısında bulundu.

Zühri, ''ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için işgale baskı yapmaya çağırıyoruz ve Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır'' dedi.

Blinken, İsrail'e gitmeden önce Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüşecek. Daha sonra İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek.

BIDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta Gazze savaşına yönelik üç aşamalı planı açıklamıştı. Plana göre ilk aşamada ateşkes ilan edilmesi ve Hamas'ın elindeki rehinelerden bazılarının serbest bırakılması, daha sonra ise taraflar kalan rehinelerin serbest bırakılacağı ikinci aşama için çatışmaların durdurulmasına yönelik müzakerelere başlanması öngörülüyordu.