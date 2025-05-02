ABD'li bakandan kritik uyarı: 'Mevcut sistem değişmezse insanlar ölecek'

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülkesinin yeni bir hava trafik kontrol sistemine ihtiyacı olduğunu belirtti. Duffy, yatırım yapılmaması halinde "insanların hayatlarını kaybedeceğini" ileri sürdü.

Televizyondan yayınlanan kabine toplantısında konuşan Duffy, ülkesinin "yaşlanan hava trafik kontrol altyapısı" hakkında endişelerine yer verdi.

DİSKETLER VE ESKİ BİLGİSAYARLAR KULLANILIYOR

Ulaştırma Bakanı, "Eğer yepyeni bir sistem inşa etmezsek başarısızlıklar olacak ve insanlar ölecek" ifadelerini kullandı.

Hava kontrolörlerinin "disketler" ve "eski bilgisayarlar" kullandığını ve sistemlerin "bakır teller" üzerine inşa edildiğini söyleyen Duffy, uçuş gecikmelerini ve iptalleri eski sisteme bağladı.

TRUMP, BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki başkan Joe Biden ve yönetiminin hava trafik kontrolörlerinin kulelerini gerektiği gibi yenilemediği için eski Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'i suçladı.

Trump, "Buttigieg korkunç bir iş yaptı. Milyarlarca ve milyarlarca doları boşa harcadılar." ifadelerine yer verdi.

YENİ SİSTEM ÖLÜMCÜL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Federal Havacılık İdaresi, hava trafiği yönetimini modernize etmek, güvenliği ve verimliliği artırmak için yıllardır çalışıyor.

Trump yönetimi yeni bir sistemin ölümcül kazaları önleyeceğini ileri sürüyor.