ABD'li gazeteciden dikkat çeken sözler: Rusya ile sıcak savaştayız! Nükleer her zamankinden daha yakın

04 Aralık 2024 14:35 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:04

ABD'li gazeteci Tucker Carlson kendi web sitesinde yayımladığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. ABD ile Rusya'nın 'sıcak savaş' durumunda olduğunu söyleyen Carlson, nükleer savaşın ise her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği füze izninin ardından Rusya ile gerilim artarken ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kendi web sitesinde bir video yayımlayan Carlson, ABD ile Rusya'nın 'sıcak savaş' halinde olduğunu söyledi. Bu yüzden 'dünyanın şu anda nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın olduğunu fakat Amerikalıların bunun farkında olmadığını' belirtti.

''NÜKLEER SAVAŞA HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK''

Carlson, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Çoğu Amerikalının haberi olmadan Rusya ile sıcak bir savaşın, ilan edilmemiş bir savaşın, oy vermediğiniz ve çoğu Amerikalının istemediği ama devam etmekte olan bir savaşın içindeyiz. Ve bu savaş nedeniyle, ABD ordusunun şu anda Rusya'da Rusları öldürüyor olması nedeniyle, nükleer savaşa tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yakınız. Küba Füze Krizi sırasında olduğumuzdan çok daha yakınız.''

Carlson, Washington'ı ise bu çatışmanın nükleer bir soykırıma dönüşmemesi için çaba göstermemekle suçladı.

Carlson, ''Mevcut Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Rus hükümetleri arasındaki tüm iletişimi kesti. Hiçbir arka kanal yok. Hiçbir görüşme yok. İki yıldan uzun bir süredir de olmadı.'' dedi.