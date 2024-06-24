ABD'li kadın Filistinli çocuğu boğmaya çalıştı, ırkçı söylemlerle saldırdı

24 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:53

Gazze'de katledilen 21 bin çocuk için soruşturma çağrısı: İsrail hesap vermeli!

Gazze'de katledilen 21 bin çocuk için soruşturma çağrısı: İsrail hesap vermeli!

ABD'nin Teksas eyaletinde Müslüman olduğu için Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya kalkışan Elizabeth Wolf gözaltına alındı. Wolf, cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Polis, olayın 19 Mayıs'ta gerçekleştiğini, Filistin asıllı anne, 3 ile 6 yaşlarındaki çocuklarıyla sitelerindeki havuza indi. ABD'li Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi.

Havuzdayken ırkçı söylemlerde bulunan Wolf ardından da çocuklara saldırdı. Filistin asıllı anne, havuza atlayarak, 6 yaşındaki çocuğunu kadının elinden kurtardı. O esnada anneye saldıran Wolf, bir yandan da 3 yaşındaki kız çocuğunu suyun altına itti.

Olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı, anne ile çocuğu kurtardı.

42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

''ÜLKEMDE SAVAŞ BURADA İSE NEFRET VAR''

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamasında Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi.

Anne, "Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE AYRIMCILIK VE NEFRET ŞİKAYETİ VAR

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikayet alındığını bildirmişti. Bunun 30 yıldır en yüksek şikayet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023'ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikayetin kayda geçtiğini duyurmuştu.