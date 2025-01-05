ABD'li rapçi podcast yayınında kazara kendini vurdu!

05 Ocak 2025 08:35 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 08:42

ABD'li rapçi OG 2 LOW, canlı yayında cebindeki silahla oynarken kendini vurdu. Talihsiz olay sırasında herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, rapçi yayına kısa bir aranın ardından devam etti.

ABD'li rapçi OG 2 LOW, katıldığı "1 on 1 W/ Mike D" adlı podcast’in canlı yayını sırasında talihsiz bir kazaya kurban gitti. Cebindeki silahla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralanan rapçi, kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Olay anında sunucu Mike D, "Kim ateş etti, birisi mi vuruldu?" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, kısa süre sonra OG 2 LOW’un kendini vurduğu anlaşıldı.

Olayın ardından yayına kısa bir ara verilirken, rapçiye ilk müdahale yapıldı. Podcast​ ekibi, herkesin güvende olduğunu açıklarken, OG 2 LOW da “Herkesin iyi olduğu için minnettarım” diyerek durumu kontrol altına aldıklarını belirtti. Sunucu Mike D ise esprili bir şekilde, "Bu programda böyle bir şey ilk kez oldu. Sanırım tarih yazdık." diyerek yaşananlara farklı bir açıdan yaklaştı.