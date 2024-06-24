ABD'li savcılardan Boeing'e suçlamada bulunulma önerisi

24 Haziran 2024 12:46 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:54

ABD savcıları, Boeing'in iki ölümcül kazayla ilgili anlaşmayı ihlal ettiğini tespit etti ve üst düzey Adalet Bakanlığı yetkililerine Boeing'e karşı suç duyurusunda bulunmasını tavsiye etti.

Adalet Bakanlığı'nın Boeing'e dava açıp açmayacağına 7 Temmuz'a kadar karar vermesi gerekiyor.

ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Mayıs ayında yetkililer şirketin, Boeing'i 2018 ve 2019 yıllarında 737 MAX jetinin karıştığı iki ölümcül kazadan kaynaklanan dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçlamasından koruyan 2021 tarihli bir anlaşmayı ihlal ettiğini belirledi.

2021 anlaşması kapsamında Adalet Bakanlığı, şirketin uyum uygulamalarını elden geçirmesi ve düzenli raporlar sunması koşuluyla Federal Havacılık İdaresi'ni dolandırdığı iddiaları nedeniyle Boeing'e dava açmamayı kabul etmişti. Boeing ayrıca soruşturmayı çözmek için 2,5 milyar dolar ödemeyi de kabul etmişti.

BOEING SUÇLAMAYI REDDETTİ

Reuters'in bu ay bildirdiğine göre Boeing, Adalet Bakanlığı'na şirketin anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki tespitine katılmadığını söyledi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Adalet Bakanlığı'nın iç görüşmelerinin devam ettiğini ve nihai bir karara varılmadığını da sözlerine eklediler.