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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD'li senatörden F-35 itirafı: Teslimatı engelleyen benim

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Risch, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bizzat kendisinin engellediğini ve bu tutumunu sürdüreceğini net bir dille ifade etti…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 20:18

Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, 'lerin 'ye verilmesini engellediğini açıkladı. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin düzenlediği bir oturumda söz alan Başkan Risch, Türkiye'nin satın aldığı ve mülkiyetine geçen altı adet F-35 uçağının teslimatına ilişkin süreci süresiz olarak durdurduğunu kamuoyuna duyurdu. Konuyla ilgili yetkinin kendisinde olduğunu vurgulayan Risch, "Bu konuda blokajı koyan kişi benim ve bu blokajı pek çok nedenden ötürü sürdüreceğim" ifadelerini kullanarak, kararlılığının altını çizdi.

6 F-35A HÂLÂ ABD’DE TUTULUYOR

Türkiye, 2020’de ’dan alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı. Bu karar, CAATSA yaptırımlarını ve 2020 savunma bütçesindeki 1245. maddeyi ihlal etmişti. Aviation Week’in haberine göre, Türkiye için üretilen 6 F-35A hâlâ ABD’de tutuluyor.

ABD'li senatörden F-35 itirafı: Teslimatı engelleyen benim

Ambargo öncesinde Türkiye, F-35 projesinin en büyük ortaklarından biriydi ve Türk firmaları üretim zincirinde kritik bir rol oynuyordu. Ancak S-400 krizi, bu iş birliğini sonlandırdı.

ATİNA BÜYÜKELÇİSİNDEN DESTEK

ABD'nin Atina Büyükelçisi adayı Kimberly Guilfoyle, F-35 yasağını desteklediğini belirterek, “Ülkeler seçim yapar, Türkiye de Ruslarla çalışmayı seçti” dedi. Guilfoyle, Trump yönetiminin politikalarını izleyeceğini vurguladı. Bu açıklamalar, Beyaz Saray ile Ankara arasında yumuşama sinyallerine rağmen Kongre’nin sert tutumunu gözler önüne serdi.

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ETİKETLER
#türkiye
#f-35
#savunma
#Abd
#Rusya
#Yasal
#S-400 Hava Savunma Sistemi
#Dünya
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