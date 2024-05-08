ABD'li Senatörlerin UCM tehdidine tepki: Yargıçları sindirmeye çalışmaktan vazgeçin

08 May 2024 11:21 - Güncelleme : 08 May 2024 11:22

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddia edilen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gözdağı verilmesini kınadığını belirtti.

Bağımsız İnceleme Grubu tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) raporunun ardından tüm ülkelerin ajansa desteğe devam etmesini beklediğini dile getiren Borrell, "UNRWA, milyonlarca insana destek sağlayan kritik bir kurumdur ve UNRWA'ya yönelik fon kesintisinin hiçbir dayanağı yoktur." dedi.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varılmamasından üzüntü duyduğunu vurgulayan Borrell, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısı hakkında şunları söyledi:

"Uluslararası toplumun, ABD'nin, AB üyesi ülkelerin, herkesin Netanyahu'dan Refah'a saldırmamasını istemesine rağmen Refah'a yönelik kara saldırısı yeniden başladı. Korkarım ki bu yine çok sayıda sivil kayba neden olacak. Gazze'de 600 bin çocuk var. Sözde güvenli bölgelere itilecekler. Gazze'de güvenli bölge diye bir şey yok."

"UCM'YE YÖNELİK HER TÜRLÜ GÖZDAĞINI KINIYORUM''

Borrell, UCM'nin "Gazze'de yaşananlar hakkında er ya da geç bir şeyler söylemesi gerekeceğini" ifade ederek, "UCM'ye yönelik her türlü gözdağını kınıyorum. Artık yeter." diye konuştu.

UCM'nin vereceği kararın "reddedilebilir olduğunu" söylemenin veya "tutuklama kararı vermesi halinde Filistin yönetimine misilleme yapmakla tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu" vurgulayan Borrell, "UCM, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında karar verdiğinde alkışladık. UCM'ye ya saygı duyarız ya da duymayız. UCM'ye her durumda, her koşulda ve konu kim olursa olsun saygı duyacağız. UCM yargıçlarını sindirmeye çalışmaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

UCM'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı verebileceği iddia edilmişti.

Uluslararası medyada, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "Kararları etkilemeye son verin." çağrısı yapılmıştı.

12 ABD'Lİ SENATÖRDEN TEHDİT

12 Amerikalı senatörün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli hükümet yetkililerine yönelik yakalama kararı çıkarması ihtimali konuşulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yazdığı mektup ortaya çıkarken, mektubun içerisinde mahkeme yetkililerine ve ailelerine açık tehditler bulunuyor. “İsrail’i hedef alırsanız biz de sizi hedef alırız” diyen 12 Cumhuriyetçi Senatör, mahkemenin İsrail’e yönelik bir hamlesini sadece İsrail’in değil ABD’nin de egemenliğine yönelik bir hamle olarak yorumlayacaklarını belirtiyor.

''UYARILDINIZ!''

UCM’nin yürüttüğü soruşturmanın “müteffikimize yönelik siyasi saldırı” olduğunu öne süren ABD Kongre üyeleri, mahkemenin raporunda öngörülen adımların atılması durumunda mahkeme üyelerinin ailelerine kadar dokunulacağı tehdidinde bulunuyor. Mektupta, “Eğer raporda belirtilen önlemleri alırsanız Amerika’nın UCM’ye verdiği tüm desteği sona erdirecek, çalışanlarınıza ve ortaklarınıza yaptırım uygulayacak ve sizi ve ailelerinizi ABD’ye girişten men edeceğiz” yazıyor. Senatörler, mektubu “uyarıldınız” cümlesi ile bitiriyor.