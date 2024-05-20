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ABD'li siyasetçiler Reisi'nin ölümüne sevindi: İyi ki kurtulduk!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
20 May 2024 12:07 - Güncelleme : 20 May 2024 12:35

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberinin ardından ABD'li iki Cumhuriyetçi siyasetçi Michael Waltz ve Rick Scott dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Reisi'nin ölümüne sevinen ABD'li siyasetçilerden Waltz, ''iyi ki kurtulduk'' derken Scott ise ''Dünya daha güvenli bir yer oldu'' dedi. 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza yapan helikopterden sağ çıkmaması ABD'li siyasetçileri sevindirdi. Florida'nın Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Michael Waltz, Reisi'nin ölümünün ardından ''Çok şükür'' diyerek Reisi'nin 'cani bir insan hakları ihlalcisi' olduğunu ifade etti.

''REİSİ'DEN İYİ Kİ KURTULDUK''

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Waltz, şunları yazdı:

"İyi ki kurtulduk. Reisi, cumhurbaşkanlığı öncesinde ve sırasında katil bir insan hakları ihlalcisiydi. Ancak İran rejiminin terörü desteklemek için başka bir bahane olarak bir suikast girişiminden İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmasına dikkat edin.''

ABD'li siyasetçiler Reisi'nin ölümüne sevindi: İyi ki kurtulduk! - 1. Resim

''REİSİ KİMSE TARAFINDAN ÖZLENMEYECEK''

Bir diğer Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott, "Reisi ölmüş olsaydı dünya daha güvenli bir yer olurdu" dedi ve Reisi'nin ülkesinin insanları tarafından sevilmediğini ve "hiç kimse tarafından özlenmeyeceğini" sözlerine ekledi.

ABD'li siyasetçiler Reisi'nin ölümüne sevindi: İyi ki kurtulduk! - 2. Resim

Kongre üyesi Waltz gibi X'te paylaşımda bulunan Scott, şunları yazdı:

"Eğer Reisi ölmüş olsaydı, dünya şimdi daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu. O kötü adam bir tiran ve teröristti. Sevilen ya da saygı duyulan biri değildi ve hiç kimse tarafından özlenmeyecek. Eğer o öldüyse, İran halkının ülkelerini katil diktatörlerden geri alma şansına sahip olmasını umuyorum.''

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İranlı eski bakandan suçlama: Reisi'nin ölümünden ABD sorumlu - 2. Resim

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

İranlı eski bakandan suçlama: Reisi'nin ölümünden ABD sorumlu - 3. Resim

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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