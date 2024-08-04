ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

04 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:21

ABD'li ve İsrailli yetkililer, İran'ın her an İsrail'e saldırabileceği konusunda endişeli. Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamını almak isteyen Tahran yönetimi, intikam yeminlerinin ardından saldırı hazırlığına geçti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi.

Axios'a açıklamalarda bulunan 3 ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (pazartesi) gerçekleşebileceğini söyledi. İsrail ve ABD savunma hazırlıklarına başladı.

ABD'li yetkililer, saldırıya Hizbullah'ın da dahil olabileceğini düşünüyor.

İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Dini lider Ali Hamaney intikam sözü verdi. İran'ın Kum şehrindeki bir cami kubbesine 'intikam bayrağı' olarak bilinen 'kırmızı bayrak' çekildi. İntikam bayrağının üzerinde ''Hüseyin'in intikamı'' kelimeleri yer alıyor.

Öte yandan İran, intikam bayrağını son olarak Ocak 2024'te Kirman şehrindeki terör saldırısının ardından asmıştı. Aylar sonra bayrak yeniden göndere çekildi.

HAMANEY İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi. İntikamın İran'ın görevi olduğunu söyleyen Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a katıldı ve büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist Siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı, ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.''

''Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.''

İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum."

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.