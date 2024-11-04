ABD’li zenginler seçim sonrası ülkeyi terk edecek

04 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:40

ABD'de seçim sonrası şiddet olaylarının artacağından endişe ediliyor. Yüksek gelirli ABD'liler hükümetin artan borçlar nedeniyle finansal risklerin oluşacağını düşünüyor. ABD'li zenginlerin seçim sonrası ülkeyi terk edeceği ön görülüyor.

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ABD'deki birçok zengin, yaklaşan seçim sonrası ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Göç uzmanlarına göre, sosyal ve siyasi gerginliklerin artmasıyla endişelenen zengin Amerikalılar, ikinci pasaport ya da uzun dönem oturum izni almak için yurtdışına gitme planları yapmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Henley & Partners danışmanlık şirketinin özel müşteri yöneticisi Dominic Volek, "Daha önce bu kadar talep görmemiştik" dedi. ABD'den gelen başvurular, şirketin toplam müşteri tabanının %20'sini oluşturuyor ve bu oran, diğer ülkelerden gelen talepleri gölgede bırakıyor. Volek’e göre, yurtdışına taşınma planları yapan Amerikalıların sayısı geçen yıla oranla en az %30 artmış durumda.

ZENGİNLER ŞİDDET OLAYLARINDAN ENDİŞE EDİYOR

Bir diğer göç danışmanı David Lesperance ise Amerikalı müşterilerinin sayısında üç kat artış yaşandığını belirtti. Lesperance, "Eskiden vergiler nedeniyle yurtdışına çıkmak isteyenler çoğunluktaydı, şimdi ise siyasi sebepler ve şiddet korkusu öne çıkıyor" diyor. Bazı müşteriler, “MAGAvizyonu hakim olan bir Amerika’da yaşamak istemiyorum” derken, diğerleri ise Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda yaşanabilecek şiddet olaylarından endişe ediyor.

VERGİLER ZENGİNLERİ KORKUTTU

ABD’deki seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olayları, kitlesel okul saldırıları, antisemitizm ve İslamofobi gibi sosyal konular da bu kararlarda etkili. Yüksek gelirli Amerikalılar ayrıca hükümetin artan borçları nedeniyle finansal riskler taşıdığını düşünüyor. Birçok varlıklı Amerikalı, yatırımlarını nasıl çeşitlendirdikleri gibi pasaport portföylerini de çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu şekilde, ülke bazlı riskleri azaltmayı hedefliyorlar.

AVRUPA'YA İLGİ ARTIYOR

ABD dışına çıkmayı planlayan Amerikalıların gözdesi Avrupa ülkeleri. En çok tercih edilen ülkeler arasında Portekiz, Malta, Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler bulunuyor. Özellikle Portekiz'in altın vize programı oldukça popüler. Ancak, bu ülkelerdeki bazı değişiklikler göçmenlerin işini zorlaştırabiliyor. Örneğin, Portekiz, altın vize programında minimum yatırım şartlarını artırırken, sahil bölgelerinde konut alımını da sınırlandırdı. İtalya ise yabancıların yurtdışındaki gelirleri için uygulanan sabit vergiyi 200 bin euroya yükseltti.

Malta ise ABD’li zenginlerin ikinci pasaport için en çok yöneldiği ülke. Yaklaşık 1 milyon dolarlık bir yatırım bedeli ile Malta vatandaşlığına erişim sağlayan bu program, Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım ve ikamet hakkı sunuyor. Karayipler de ikinci pasaport almak isteyen Amerikalılar arasında popüler hale gelmeye başladı; özellikle Antigua ve Barbuda, yaklaşık 300 bin dolarlık bir gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık sağlıyor.

SEÇİM SONRASI GÖÇ DALGASI BEKLENİYOR

Göç danışmanları, seçim sonuçlarının ardından başvurularda büyük bir artış bekliyor. Pek çok Amerikalı, ülkede siyasi bir değişim ve olası şiddet olayları ihtimali karşısında kendilerini güvenceye almak istiyor. Ancak yoğun başvurular nedeniyle işlemlerin tamamlanması aylar, hatta bir yılı bulabiliyor. Lesperance, “Başvurular giderek yoğunlaşıyor ve seçimden hemen sonra yeni başvuruların gelmesini bekliyoruz” diye belirtti.