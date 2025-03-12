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 | Berrak Arican

ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini Ukrayna kabul etti! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kavgasının ardından Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ABD-Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Kritik görüşmeden 30 günlük ateşkes önerisi çıktı. Zelenskiy, ''Biz hazırız'' derken tüm gözler Rusya'ya çevrildi. Moskova tarafından ateşkes önerisine dair ilk açıklama ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 12:28

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki kavgasının ardından Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ABD ve Ukrayna heyetleri yeniden bir araya geldi. Zelenskiy'nin, Trump'tan özür dilediği mektubun ardından gerginlik seviyesi düşerken Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir kez daha barış gündeme geldi.

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TÜM GÖZLER RUSYA'DA

ABD-Ukrayna heyetlerinin kritik görüşmesinin ardından Trump'ın ''30 günlük geçici ve acil ateşkes'' önerisi Kiev tarafından kabul edildi. Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

ATEŞKES ÖNERİSİNE MOSKOVA'DAN İLK CEVAP

Ukrayna'nın bu açıklamasının ardından tüm gözler Rusya'ya döndü. Ateşkes önerisine dair ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, lası bir ateşkese ilişkin, Moskova'nın insanların hayatını tehlikeye atacak tavizlerden kaçınacağını söyledi. Lavrov, kalıcı bir barış anlaşması olması halinde Rusya'nın Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.

TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kendi kararlarını vereceğini ifade etti.

Zaharova, “Rusya Federasyonu'nun pozisyonunun şekillenmesi, bazı anlaşmalar ya da bazı tarafların çabaları nedeniyle yurt dışında gerçekleşmiyor. Rusya Federasyonu'nun pozisyonunun şekillenmesi Rusya Federasyonu içinde gerçekleşir” diye konuştu.

RUS VE ABD İSTİHBARATLARI GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, telefonda "iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuları" görüştüğü bildirildi. SVR'den yapılan yazılı açıklamada, "kriz yönetimiyle" ilgili başlıkların da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların uluslararası istikrarın sağlanması ve Moskova ile Washington arasında gerilimin azaltılması için düzenli bir şekilde görüşülmesi konularında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

CİDDE'DEKİ GÖRÜŞMEDE NELER OLDU?

Maden anlaşması krizi

ABD ve Ukrayna heyetleri, Beyaz Saray'daki krizin ardından ilk kez Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir araya geldi. ABD ile Ukrayna arasındaki maden anlaşması yeniden görüşüldü. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, maden anlaşmasının en kısa sürede imzalanacağını şu sözlerle duyurdu:

"Sonuç olarak, her iki ülkenin devlet başkanları, Ukrayna ekonomisini güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli refah ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ukrayna'nın kritik mineral kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir anlaşmanın en kısa sürede imzalanması konusunda mutabakata vardı."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes önerisi

Yermak, ABD'nin 30 günlük geçici ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı:

"Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatı ve Rusya Federasyonu'nun da kabul etmesi ve eş zamanlı başlatılması halinde, 30 günlük geçici ateşkesin derhal uygulanması yönündeki önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi."

Yermak, ateşkes sağlanması durumunda esirlerin takasının yapılması ve Ukrayna'dan zorla kaçırılan çocukların ülkelerine geri getirilmesi gibi konuları da toplantıda ele aldıklarını söyledi.

ABD'den Ukrayna'ya istihbarat ve askeri yardım

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini de aktaran Yermak, "ABD, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımındaki duraksamayı derhal kaldırıyor ve güvenlik yardımını yeniden başlatıyor." açıklamasını yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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