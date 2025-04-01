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 | Mutluhan Yıldız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Adayından Türkiye'ye övgü! YPG-PKK itirafı dikkat çekti

ABD'nin Ankara'ya atamayı planladığı büyükelçi adayı Tom Barrack, Türkiye'nin hem NATO içindeki hem de bölgesel düzeydeki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun tam kesişim noktasında bulunduğunu belirten Barrack, “Türkiye, NATO’ya sunduğu katkılarla kilit bir rol üstleniyor” dedi. Barrack, ayrıca uzun süredir Türkiye ile ABD arasında sorun teşkil eden YPG konusuna da değindi. Aday isim, YPG'nin, terör örgütü PKK ile doğrudan bağlantılı olduğunu da kabul etti.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Adayından Türkiye'ye övgü! YPG-PKK itirafı dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 20:29

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği için aday gösterilen Tom Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde gerçekleşen onay oturumunda Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Barrack, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin, NATO içinde hayati bir role sahip olduğunu belirterek, "Kıymetli müttefikimiz Türkiye'nin NATO’ya olan katkılarını anlatmakla bitiremeyiz" dedi.

Daha önce birçok kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade eden Barrack, bu ülkenin bölgesel açıdan kritik öneme sahip olduğunu ve Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin büyük değer taşıdığını vurguladı.

ABD'den YPG/PKK itirafı! Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'tan Türkiye için övgü dolu sözler! - 2. Resim

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez. NATO'nun en büyük ordularından ve deniz filolarından birine sahip olan Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır" derken, DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

Barrack, Ankara'nın bölgesel rolüne de atıf yaparak, "Türkiye, NATO'nun Ukrayna'yı destekleyen tutumunu desteklemiş, Ukrayna'ya çok değerli insansız hava araçlarını tedarik etmiş ve Karadeniz Tahıl Girişimine aracılık etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a mesaj gönderdi

Barrack, "İki ülke arasında, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak hedefi olan 100 milyar dolar ticaret hacmine kolayca ulaşılabilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'den YPG/PKK itirafı! Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'tan Türkiye için övgü dolu sözler! - 1. Resim

ŞAŞIRTAN YPG-PKK İTİRAFI!

Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack, Suriye ile ilgili bir soruya cevap verirken, YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu itiraf etti.

Barrack, "Hem Türkiye'nin hem de bizim terörist grup olarak tanımladığımız PKK'nın bir kısmından oluşan YPG ile ilgili bir karmaşa var, ancak YPG, DEAŞ'ı ortadan kaldırmada bize yardım etti ve etkili oldu" diye konuştu.

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