ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye övgüler dizerek veda etti: Üstlendiği rolden dolayı minnettarız

03 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:33

Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki görev süresi sona erdi. Türkiye'den ayrılan Flake, bir video yayımlayarak veda etti. Elçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan video mesajda, 3 yıllık görev süresi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasındaki derin anlayış işbirliğini geliştirdiklerini söyledi.

SPORSEVERLER İÇİN HARİKA ÜLKE

Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.

''KRİTİK MESELELERİN ÜSTESİNDEN GELDİK''

İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik." dedi.

''TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ''

Flake, Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği "ortak desteğe" dikkati çekerek, "Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız." ifadesini kullandı.

''ABD VE TÜRKİYE NATO'YU GÜÇLENDİRDİ''

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yu güçlendirdiğini söyledi.