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 | Selahattin Demirel

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden itiraf: Sykes-Picot Anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osmanlı Devleti'ni de bölen anlaşma olarak bilen Sykes-Picot Anlaşması'yla ilgili önemli sözler sarf etti. Barrack, Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bunu bir daha yapmayacağız." dedi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden itiraf: Sykes-Picot Anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 22:01

Tom Barrack, X sosyal medya platformu hesabından Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile işbirliğine ilişkin paylaşım yaptı. Dikkat çeken ifadeler kullanan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." dedi.

TRUMP'IN ORTA DOĞU SÖZLERİNİ HATIRLATTI

"Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirten Barrack ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret etti.

Trump’ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu’ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden itiraf: Sykes-Picot Anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

SURİYE'DE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle iş birliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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