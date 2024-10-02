ABD'nin ardından İngiltere de İsrail'e sahip çıktı: İngiliz kuvvetleri rollerini oynadı

02 Ekim 2024 04:10 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 04:20

İran tarafından füze saldırısına uğrayan İsrail'e bir destek de İngiltere'den geldi. İsrail'i desteklerini açıkça belirten , İngiltere Savunma Bakanı John Healey İngiliz kuvvetlerinin gerilimin tırmanmaması için rolünü oynadığını belirtti.

İngiltere'den İsrail'e destek açıklaması geldi. İngiliz kuvvetlerinin gereken rolünü oynadığını söyleyen İngiltere Savunma Bakanı​ John Healey gereken savunma desteğini verdiklerini belirtti. İngiltere'nin İsrail'in kendini savunma hakkının da arkasında duracağını sözlerine ekledi.

"İNGİLİZ KUVVETLERİ ROLLERİNİ OYNAMIŞTIR"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey İran​'a karşı kınama yayımlayarak “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” ifadelerini kullandı. Ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiği konusunda detay paylaşmayan Healey, “Operasyona katılan tüm İngiliz personele cesaretleri ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum. İngiltere, İsrail'in ülkesini ve halkını tehditlere karşı savunma hakkının tamamen arkasındadır” dedi.

ABD DE İSRAİL'E DESTEK VERDİ

İran İsrail’e yönelik yaklaşık 200 füzenin kullanıldığı bir dizi saldırı gerçekleştirmiş, İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ise işgal altındaki stratejik hedeflere yönelik “Gerçek Vaad 2” operasyonunun başlatıldığı kaydedilmişti. ABD hükümetinden yapılan açıklamalarda ise, İsrail'in saldırıları ABD kuvvetlerinin aktif desteği ile bertaraf ettiği belirtilmişti.