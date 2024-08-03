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ABD'nin arızalarla başı belada! Askeri helikopter Japonya’da acil iniş yaptı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:48

ABD’ye ait askeri helikopter, motor arızası nedeniyle Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı. Helikopterdeki 12 kişiden yaralanan olmadığı tespit edildi.

ABD’ye ait askeri helikopterlerden arıza haberleri gelmeye devam ediyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ABD askeri helikopterinin Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki Ebina şehrinde bulunan bir pirinç tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinden havalanan helikopter Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni şehrine gittiği sırada motor arızası yaşadı. Bunun üzerine pilot, yerel saatle 10.55’te acil iniş gerçekleştirdi.

ABD'nin arızalarla başı belada! Askeri helikopter Japonya’da acil iniş yaptı - 1. Resim

Bölge sakinleri tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, helikopterdeki 12 kişiden yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Helikopterin saat 12.40’ta yeniden kalkış yaparak Atsugi şehrindeki askeri üsse geri döndüğü açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin arızalarla başı belada! Askeri helikopter Japonya’da acil iniş yaptı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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