ABD'nin bağımsız adayı Robert F Kennedy Jr'dan 'Parka ölü ayıyı ben attım' itirafı

05 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:38

ABD'nin New York şehrinde bulunan Central Park'a 10 yıl önce atılan ölü bir yavru ayının gizemi çözüldü. ABD seçimlerine bağımsız olarak giren Robert F Kennedy Jr, sosyal medyada yayımladığı bir videoyla ölü ayı yavrusunu parka kendisinin attığını anlattı.

10 yıl önce yaşananları anlatan Kennedy, araç kullandığı sırada bir kadının ayı yavrusuna çarpıp öldürdüğünü, kendisinin de ölü ayı yavrusunun kürkünü yüzmek ve etini almak için kamyonete attığını söyledi. Kennedy videoda ''Ayının derisini yüzecektim ve çok iyi durumdaydı, ayrıca etini de buzdolabına koyacaktım'' dedi.

''AYIYI ARABADA BIRAKMAK İSTEMEDİM''

New York eyaletinde yollarda öldürülen ayıların alınmasına izin veriliyor fakat güvenlik güçlerine haber verilmeli. Kennedy, bunu yapmadığını itiraf ediyor.

Kennedy daha sonra bir akşam yemeği randevusuna gittiğini, geç kaldığını ve eve gidemeyeceğini fark ettiğini anlattı:

''Havaalanına gitmem lazımdı ve ayı arabamdaydı. Ayıyı arabada bırakmak istemedim çünkü kötü olurdu.''

''TELEVİZYONU AÇTIM, HELİKOPTERLER UÇUYORDU''

Aracında eski bir bisiklet olduğunu hatırladığını söyleyen Kennedy, Central Park’ta ayıyla bir bisiklet kazası sahnesi düzenlemenin aklına geldiğini şöyle anlattı:

''Ertesi gün bütün televizyonlardaydı. Bütün gazetelerin ilk sayfasındaydı. Televizyonu açtım ve sarı polis şeritleri, 20 polis arabası vardı helikopterler uçuyordu. ‘Aman Tanrım. Ben ne yaptım dedim.''

YAVRU AYI CESEDİNİ BİR KADIN BULMUŞTU

Kennedy ayrıca, New Yorker dergisinden arandığını ve ölü ayı yavrusu atanın kendisi olup olmadığının sorulduğunu vurguladı.

Yavru ayı cesedi, parkta köpeğiyle yürüyen bir kadın tarafından bulunmuştu. New York Times’ın haberine göre çalılıkların altına, terk edilmiş bir bisikletin yanına konulmuştu.