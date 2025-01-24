ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor

24 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:49

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehri 7 Ocak'tan beri yangınlarla mücadele ederken ülkenin güneyinde ve kuzeyinde de kar fırtınasıyla mücadele var. Los Angeles yangınlarında 28 kişi hayatını kaybederken kar fırtınası nedeniyle ise 11 kişi öldü.

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Los Angeles'ta patlak veren son korkunç orman yangını Hughes! Bu kez riskler daha fazla

Los Angeles'ta patlak veren son korkunç orman yangını Hughes! Bu kez riskler daha fazla

Los Angeles yangınlarına yenileri eklendi. Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz Los Angeles yangınları kontrol altına alınamamışken çıkan yeni yangınlarda can kaybı bulunmaması teselli sebebi olsa da ülkenin güneyinde ve kuzeyinde de kar fırtınasıyla mücadele başladı ve 11 kişi olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybetti. Los Angeles yangınlarında ölü sayısı ise son olarak 28'e yükseldi.

SON 130 YILDA GÖRÜLENDEN DAHA FAZLA KAR YAĞIŞI

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre Texas'ta 7, Alabama'da 2, Georgia'da 1, Wisconsin'de 1 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına nedeniyle binlerce uçuş iptal edilirken, yollar felç oldu. Birçok bölge, son 130 yılda görülenden daha fazla kar yağışı aldı.

Texas'tan Güney Carolina'ya kadar yaklaşık 11 milyon kişinin soğuk hava uyarısı altında olduğu öğrenildi.

HUGHES YANGINI BÜYÜYOR

Kar fırtınasının yanı sıra yangınlarla mücadele de devam ediyor. California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

4 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken, 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı. Uyarılarda yangının hayati tehlike oluştuduğu belirtilirken, bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek, "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

''HER ŞEY DAHA FENA OLACAK''

New York Post'a açıklamalarda bulunan Washington'daki Central Pierce County orman yangını koordinatörü Jacob Weigley ise ''Bu büyük bir yangın, her şey daha fena olacak'' dedi.

Hafta sonu yağacak yağmurların orman yangınlarını söndürmeye yardımcı olabileceği fakat bu yağmurların yangın bölgelerinde ve çevresinde ölümcül toprak kaymalarına ve sellere neden olabileceği belirtildi.

HOLLYWOOD KABUSU: LOS ANGELES YANGINLARI

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.