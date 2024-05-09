ABD'nin desteği gecikti, Ukrayna'da yargıçlar ve avukatlar İHA avcısı oldu

09 May 2024 10:30 - Güncelleme : 09 May 2024 10:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ederken, ülkede Rus ordusuna karşı seferberlik de sürüyor.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği hava savunma desteğinin gecikmesiyle Rus İHA'larının önüne geçilememeye başladı. Ülkedeki yargıçlar ve avukatlar devreye girdi, başkent Kiev'i korumak için birleşen yargı yetkilileri, ''İHA avı birliği' kurdu.

Rusya, fırsattan istifade İHA'larla sıklıkla ülkeyi hedef alırken, yargıçlar ve avukatlar da geceleri, eski silahlarla Rus İHA'larını avlıyorlar.

YARGI YETKİLİLERİ: RUS İHA'LARINI VURMAKTA BAŞARILIYIZ

Yargı yetkililerinden oluşan 241. Birlik, Rus İHA'larını vurmakla görevlendirildi. Başkentin 100 kilometre doğusunda konuşlu olan ve kendilerine “Mriya” (Rüya) adını veren birlik, İHA'ları önlemekte çok başarılı olduklarını belirtiyorlar. Sovyetler döneminden kalan çok eski sistemleri kullandıklarını söyleyen Yevhen Dolin, "Eski olabilir ama işe yarıyor" dedi.

''RUSLARIN KÖLESİ OLMAK İSTEMİYORUZ''

The Guardian'ın haberine göre, temyiz mahkemesinde yargıç olan Yevhen Miezientsev, 1944 yapımı Sovyet silahıyla 4 İHA'yı düşürdüğünü belirtti. Birlikteki birçok kişinin hukuk alanından arkadaşları olduğunu ifade eden Miezientsev, şunları söyledi:

"Bazen hiç işe gitmeden tüm gün burada nöbet tutuyoruz. Bunu yapmak zorundayız, Rusların kölesi olmak istemiyoruz.''

Öte yandan birlikte ayrıca gazeteciler ve tasarımcılar gibi daha önce askerlik tecrübesi olmayan birçok sivil de bulunuyor.