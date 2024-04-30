ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yapay limanı! Yayımlanan fotoğraftaki detay gündem oldu

30 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:19

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yüzer liman projesiyle ilgili ABD ordusunun Orta Doğu birimi Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. İsrail'in Gazze'ye gönderilen insani yardımlara engel olmasıyla 360 kilometrekarelik bölgeye alternatif yollar aranırken havadan ya da denizden yardım sağlanması gündeme geldi.

Ürdün ve ABD'ye ait uçaklar Gazze Şeridi'ne havadan yardım bırakırken, Güney Kıbrıs'tan hareket eden yardım gemileri ise Gazze kıyısına ulaştı. Ancak Gazze kıyısında büyük gemilerin yanaşmasına imkan tanıyan bir liman bulunmuyor.

LİMANDAKİ HELİKOPTER PİSTİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD ordusu, Gazze açıklarında bir yüzer liman inşa etmeye başladı. Geçici limanın maliyeti şimdiden 320 milyon doları buldu, inşaatta 1000'den fazla asker ve denizci çalışıyor. CENTCOM'un fotoğraflarında limandaki helikopter pisti dikkat çekti.

ABD donanmasına ait gemilerin inşaatında önemli rol oynadığı geçici limanın Mayıs ayında faaliyete alınması planlanıyor. USNS Roy P Benavidez adlı ABD gemisinin önceki haftalarda uydu fotoğraflarında görüldüğü ve bölgede olduğu biliniyor.

YİNE DE İNSANİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA YETMEYECEK

Washington'ın planına göre, Güney Kıbrıs'tan hareket edecek büyük kargo gemileri Gazze açıklarındaki geçici limana insani yardımları indirecek ve yükler daha küçük gemilerle kıyıya taşınacak.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze Şeridi'ne havadan ya da denizden yardım götürmenin 2,3 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini belirtip karadan daha fazla yardıma izin verilmesini istiyor.