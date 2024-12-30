ABD'nin efsane başkanlarından Jimmy Carter hayatını kaybetti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 00:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 00:39
ABD'nin eski başkanı Jimmy Carter 100 yaşında öldü. Yaptığı çalışmalarıyla "Nobel Barış Ödülü" de kazanan başkan Carter'in ölüm haberi açıklandı.
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 29 Aralık 2024'te 100 yaşında hayatını kaybetti.1977-1981 yılları arasında 39. başkan olarak görev yapan Carter, Camp David Anlaşmaları gibi önemli diplomatik başarılara imza atmıştı. Başkanlık sonrası dönemde insan hakları ve barış çalışmalarıyla tanınan Carter, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Kaynak: tgrthaber.com