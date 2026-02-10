ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! Üçüncü sıradaki ülke herkesi şaşırttı

Kategoriler
ABD, dünyanın en büyük petrol ithalatçıları arasında yer alırken, ticaret ağı da oldukça geniş. Avrupa’dan Asya’ya dünya çapında pek çok ülke ile petrol alışverişi yapan ABD’nin rekabet ve gerilim açısından da yine geniş bir yelpazesi bulunuyor. Bu kapsamda ABD’nin en çok petrol sattığı ülkelere bakıldığında ise ticaret ve rekabetin kesiştiği noktada paranın belirleyici güç olması ise dikkatlerden kaçmıyor. Zira ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan ülke herkesi şaşırtıyor.
ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu. Türkiye’nin de sıralamada yer aldığı listede ABD ile en çok ticaret yapan ülkenin yıllık 429.2 milyon varil petrol hacmi olduğu görülüyor. Aynı zamanda ham petrolün yanı sıra rafine ürünler ve farklı sıvı yakıtları kapsayan ticaret hacmine bakıldığında ABD’nin dünya enerji piyasasındaki yeri bir kez daha gözler önüne seriliyor…
PORTO RİKO
3.9 Milyon Varil
CURAÇAO
4 Milyon Varil
VİETNAM
4.3 Milyon Varil
CEBELİTARIK
4.3 Milyon Varil
GANA
4.4 Milyon Varil
YUNANİSTAN
5.3 Milyon Varil
İSVİÇRE
5.9 Milyon Varil
BANGLADEŞ
6.3 Milyon Varil
FİL DİŞİ SAHİLİ
6.3 Milyon Varil
SAİNT LUCİA
6.4 Milyon Varil
JAMAİKA
7.5 Milyon Varil
KENYA
7.6 Milyon Varil
TRİNİDAD VE TABAGO
10.3 Milyon Varil
NİKARAGUA
10.3 Milyon Varil
ARJANTİN
10.6 Milyon Varil
FİNLANDİYA
10.7 Milyon Varil
AVUSTRALYA
11.5 Milyon Varil
GÜNEY AFRİKA
12.7 Milyon Varil
İRLANDA
13.1 Milyon Varil
PORTEKİZ
13.1 Milyon Varil
MALEZYA
16.5 Milyon Varil
POLONYA
16.8 Milyon Varil
VENEZUELA
17.6 Milyon Varil
EL SALVADOR
18.7 Milyon Varil
VİRJİN ADALARI
18.7 Milyon Varil
DANİMARKA
19.3 Milyon Varil
BAHAMA ADALARI
23.7 Milyon Varil
KOSTA RİKA
22.6 Milyon Varil
NORVEÇ
25.4 Milyon Varil
NİJERYA
26.2 Milyon Varil
MISIR
27.7 Milyon Varil
HONDURAS
29.5 Milyon Varil
İSVEÇ
35.6 Milyon Varil
TÜRKİYE
33.3 Milyon Varil
FAS
38.4 Milyon Varil
GUATEMALA
43.5 Milyon Varil
TAYLAND
43.5 Milyon Varil
ENDONEZYA
44.3 Milyon Varil
DOMİNİK CUMHURİYETİ
44.7 Milyon Varil
BELÇİKA
47 Milyon Varil
PERU
49.7 Milyon Varil
KOLOMBİYA
50.5 Milyon Varil
ALMANYA
53.2 Milyon Varil
EKVADOR
55 Milyon Varil
İTALYA
56.5 Milyon Varil
PANAMA
58.7 Milyon Varil
ŞİLİ
65.2 Milyon Varil
FRANSA
84.5 Milyon Varil
BREZİLYA
94.4 Milyon Varil
TAYVAN
86.4 Milyon Varil
İSPANYA
99.4 Milyon Varil
SİNGAPUR
120 Milyon Varil
BİRLEŞİK KRALLIK
158 Milyon Varil
HİNDİSTAN
164.2 Milyon Varil
GÜNEY KORE
255.1 Milyon Varil
JAPONYA
219.4 Milyon Varil
KANADA
316.5 Milyon Varil
ÇİN
318.2 Milyon Varil
HOLLANDA
387.7 Milyon Varil
MEKSİKA
429.2 Milyon Varil