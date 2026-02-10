Menü Kapat
ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! Üçüncü sıradaki ülke herkesi şaşırttı

Şubat 10, 2026 11:06
1
ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler

ABD, dünyanın en büyük petrol ithalatçıları arasında yer alırken, ticaret ağı da oldukça geniş. Avrupa’dan Asya’ya dünya çapında pek çok ülke ile petrol alışverişi yapan ABD’nin rekabet ve gerilim açısından da yine geniş bir yelpazesi bulunuyor. Bu kapsamda ABD’nin en çok petrol sattığı ülkelere bakıldığında ise ticaret ve rekabetin kesiştiği noktada paranın belirleyici güç olması ise dikkatlerden kaçmıyor. Zira ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan ülke herkesi şaşırtıyor.

2
ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu! Üçüncü sıradaki ülke herkesi şaşırttı

ABD’nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu. Türkiye’nin de sıralamada yer aldığı listede ABD ile en çok ticaret yapan ülkenin yıllık 429.2 milyon varil petrol hacmi olduğu görülüyor. Aynı zamanda ham petrolün yanı sıra rafine ürünler ve farklı sıvı yakıtları kapsayan ticaret hacmine bakıldığında ABD’nin dünya enerji piyasasındaki yeri bir kez daha gözler önüne seriliyor…

3
PORTO RİKO

ABD’NİN EN ÇOK PETROL SATTIĞI ÜLKELER

PORTO RİKO 

3.9 Milyon Varil

4
CURAÇAO

CURAÇAO

4 Milyon Varil

5
VİETNAM

VİETNAM

4.3 Milyon Varil

6
CEBELİTARIK

CEBELİTARIK

4.3 Milyon Varil

7
GANA

GANA

4.4 Milyon Varil

8
YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

5.3 Milyon Varil

9
İSVİÇRE

İSVİÇRE

5.9 Milyon Varil

10
BANGLADEŞ

BANGLADEŞ

6.3 Milyon Varil

11
FİL DİŞİ SAHİLİ

FİL DİŞİ SAHİLİ

6.3 Milyon Varil

12
SAİNT LUCİA

SAİNT LUCİA

6.4 Milyon Varil

13
JAMAİKA

JAMAİKA

7.5 Milyon Varil

14
KENYA

KENYA

7.6 Milyon Varil

15
TRİNİDAD VE TABAGO

TRİNİDAD VE TABAGO

10.3 Milyon Varil

16
NİKARAGUA

NİKARAGUA 

10.3 Milyon Varil

17
ARJANTİN

ARJANTİN

10.6 Milyon Varil

18
FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

10.7 Milyon Varil

19
AVUSTRALYA

AVUSTRALYA

11.5 Milyon Varil

20
GÜNEY AFRİKA

GÜNEY AFRİKA

12.7 Milyon Varil

21
İRLANDA

İRLANDA

13.1 Milyon Varil

22
PORTEKİZ

PORTEKİZ

13.1 Milyon Varil

23
MALEZYA

MALEZYA

16.5 Milyon Varil

24
POLONYA

POLONYA

16.8 Milyon Varil

25
VENEZUELA

VENEZUELA

17.6 Milyon Varil

26
EL SALVADOR

EL SALVADOR

18.7 Milyon Varil

27
VİRJİN ADALARI

VİRJİN ADALARI

18.7 Milyon Varil

28
DANİMARKA

DANİMARKA

19.3 Milyon Varil

29
BAHAMA ADALARI

BAHAMA ADALARI

23.7 Milyon Varil

30
KOSTA RİKA

KOSTA RİKA

22.6 Milyon Varil

31
NORVEÇ

NORVEÇ

25.4 Milyon Varil

32
NİJERYA

NİJERYA

26.2 Milyon Varil

33
MISIR

MISIR

27.7 Milyon Varil

34
HONDURAS

HONDURAS

29.5 Milyon Varil

35
İSVEÇ

İSVEÇ

35.6 Milyon Varil

36
TÜRKİYE

TÜRKİYE

33.3 Milyon Varil

37
FAS

FAS

38.4 Milyon Varil

38
GUATEMALA

GUATEMALA

43.5 Milyon Varil

39
TAYLAND

TAYLAND

43.5 Milyon Varil

40
ENDONEZYA

ENDONEZYA

44.3 Milyon Varil

41
DOMİNİK CUMHURİYETİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ

44.7 Milyon Varil

42
BELÇİKA

BELÇİKA

47 Milyon Varil

43
PERU

PERU

49.7 Milyon Varil

44
KOLOMBİYA

KOLOMBİYA

50.5 Milyon Varil

45
ALMANYA

ALMANYA

53.2 Milyon Varil

46
EKVADOR

EKVADOR

55 Milyon Varil

47
İTALYA

İTALYA

56.5 Milyon Varil

48
PANAMA

PANAMA

58.7 Milyon Varil

49
ŞİLİ

ŞİLİ

65.2 Milyon Varil

50
FRANSA

FRANSA

84.5 Milyon Varil

51
BREZİLYA

BREZİLYA

94.4 Milyon Varil

52
TAYVAN

TAYVAN

86.4 Milyon Varil

53
İSPANYA

İSPANYA

99.4 Milyon Varil

54
SİNGAPUR

SİNGAPUR

120 Milyon Varil

55
BİRLEŞİK KRALLIK

BİRLEŞİK KRALLIK

158 Milyon Varil

56
HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

164.2 Milyon Varil

57
GÜNEY KORE

GÜNEY KORE

255.1 Milyon Varil

58
JAPONYA

JAPONYA

219.4 Milyon Varil

59
KANADA

KANADA

316.5 Milyon Varil

60
ÇİN

ÇİN

318.2 Milyon Varil

61
HOLLANDA

HOLLANDA

387.7 Milyon Varil

62
MEKSİKA

MEKSİKA

429.2 Milyon Varil

