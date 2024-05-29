ABD'nin eski BM temsilcisi Nikki Haley'in karanlık geçmişi! Kimliğini bile değiştirdi

29 May 2024 16:33 - Güncelleme : 29 May 2024 16:40

Donald Trump'ın bir zamanlar gözde ismi olan Nikki Haley'in sosyal medyada ortaya çıkan görselleri tepki çekmişti. ABD eski Birleşmiş Milletler temsilcisi olan Nikki Haley'in kim olduğu merak edildi. En çok aratılan isim olan Nikki Haley'in İsrail'in Filistinlere attığı top mermilerinin üzerine "Bitirin onları" yazdı.

ABD'NİN ESKİ BM TEMSİLCİSİ NİKKİ HALEY'İN KARANLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Hint göçmeni bir ailenin kızı olan Haley, siyaset hayatına başlamadan kimliğini değiştirdiği ortaya çıktı. Nimrata Randhawa ismini Nikki Haley olarak değiştiren ve aslının Hint olduğunu kabul etmediği iddia edildi. 20 Ocak 1972 yılında Bamberg'te doğan Haley, siyasete 2017 yılında başladı.

Donald Trump tarafından bizzat temsilci olarak seçilen Haley, siyasete ise Vali olarak girdi. Eyaletin ilk kadın valisi olan Haley'in söylemleri her zaman tepki çekti.

Tam bir Rus düşmanı olan Haley, Beyaz Saray'ın Rusya'ya karşı olduğuna dair ifadeleri ise basın sözcüleri tarafından sürekli düzeltildi. Haley açıklamasında "Rusya'ya güvenmiyoruz; Putin'e güvenmiyoruz; asla yapmayacağız. Asla dostumuz olamayacaklar. Bu sadece bir gerçek" ifadelerini kullanmıştı.

KİMLİĞİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

Haley'in en dikkat çekici kısmı ise Suudi Arabistan'in Çin'le olan bağlantısı konusunda oldu. Öte yandan ABD başkanlık Donald Trump'a yardım etmek için ve seçimlerde oyların dağılması adına adaylığını koydu. ABD basınında tehlikeli siyasetçi olarak bilinen Haley'in karanlık geçmişi bununla sınırlı değil.

Eski eşi ise William Michael Haley'dir. Nikki Haley, boşanmasına rağmen eşinin soy adını bırakmadı. Çünkü kimlik değişiminde eski soy adını kullanmak istemedi. Nikki, eşiyle annesi aracılığı ile tanıştı. Ardından eşini Güney Carolina Ordusu Ulusal Muhafızları'nda insan kaynaklarında çeşitli pozisyonlarda federal teknisyen olarak görevlendirdi. Çiftin Michael ve Nikki Haley'nin iki çocuğu var. Haley sayesinde yatırım ve borsaya girdi. Bu yüzden ABD zenginleri arasında yer aldı. Nikki, sayesinde Michael Haley, Afganistan savaş bölgesine vali eşi olarak giden kişi de oldu.