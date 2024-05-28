ABD'nin eski BM Temsilcisi'nden 'utanç veren' hareket: İsrail'in top mermisine 'bitirin onları' yazdı 

28 May 2024 23:02 - Güncelleme : 28 May 2024 23:03

Uluslararası Adalet Divanı'nın "güvenli alan" olarak belirlediği Refah'ta sivillerin yaşadığı cadırlara İsrail'in saldırıları sürerken ABD'nin İsrail'e desteği maddi ve manevi olarak devam ediyor.

Gazze'de hükümetin açıkladığı son verilere göre, son 48 saatte 72 Filistinli hayatını kaybederken ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley'den skandal bir hamle geldi.

TOP MERMİSİNDE KÜSTAH NOT!

İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon'un paylaşımında, Haley İsrail'e ait olan top mermilerine "bitirin onları" yazarak imza attı.

Donald Trump'a karşı Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamayan Haley, İsrail'e destek olmasıyla biliniyor.

HALUK LEVENT'TEN TEPKİ: UTANANÇ VERİCİ

AHBAP Derneği Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Çocukların üzerine düşecek onları öldürecek top mermisinin üstüne “bitirin onları” yazıyor. Utanç verici" notunu düştü.