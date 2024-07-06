ABD'nin gizli silahı 'Hayalet Vatoz' Google Haritalar'da görüldü! Donanma hemen devreye girdi

06 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 14:43

Rusya nükleer silah kullanmaya her zamankinden daha yakın! Gizli belgeler sızdı

Rusya nükleer silah kullanmaya her zamankinden daha yakın! Gizli belgeler sızdı

Bir Google Maps uydu fotoğrafı, Kaliforniya kıyılarına yanaşmış çok gizli bir ABD denizaltı prototipini gösteriyor. ABD Donanması fotoğrafları internetten kaldırmak için çabalıyor.

Ancak görüntüler viral hale geldikten sonra onları internetten silmek zora girdi. Görüntülerde prototip bir silah olan "Manta Ray (Hayalet Vatoz)" dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, popüler bilim kurgu serisinde görülen bir uzay gemisine benzediği için onu bir "Star Wars" gemisi olarak adlandırdı.

Los Angeles'ın yaklaşık 101 km batısındaki bir deniz üssü ve çevresindeki Port Hueneme'de demirliyken göze çarptı.

Araca, şekil olarak benzediği deniz canlısından sonra Manta Ray (Hayalet Vatoz) adı verildiği anlaşılıyor. Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) göre, benzersiz, şık tasarımı ve düşük güç modunda çalışarak kendini suyun derinliklerine demirleme yeteneği ile biliniyor.

TESTLER TAMAMLANDI

DARPA'ya göre Manta Ray Şubat ve Mart aylarında Güney Kaliforniya'da su içi testlerini tamamladı. Ajans tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Testler, aracın yüzdürme, pervaneler ve kontrol yüzeyleri gibi tüm tahrik ve yönlendirme modlarını kullanarak batık operasyonlar da dahil olmak üzere denizdeki hidrodinamik performansı gösterdi."

Gemi, Northman Grumman tarafından ABD Donanması için geliştirilen ve "uzun süreli, uzun menzilli, faydalı yük taşıma kapasitesine sahip yeni bir UUV (İnsansız Denizaltı Aracı) sınıfı için kritik teknolojileri göstermeyi amaçlayan" bir insansız denizaltı aracıdır.

ASIL HEDEF RUSYA VE ÇİN Mİ?

The Telegraph'a konuşan savunma analistleri, DARPA'nın Manta Ray'in görevinin bir kısmının okyanusta keşif ve haritalama olacağını, ancak Rusya ve Çin tarafından geliştirilen sualtı insansız hava araçlarına da karşı koyabileceğini belirtti.

DARPA'nın Manta Ray program yöneticisi Dr. Kyle Woerner basın açıklamasında, "Başarılı, tam ölçekli Manta Ray testimiz, aracın modüler alt bölümlerden sahada hızla monte edildikten sonra gerçek dünya operasyonlarına doğru ilerlemeye hazır olduğunu doğruluyor" dedi.

Woerner sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkeler arası modüler nakliye, sahada montaj ve ardından konuşlandırma kombinasyonu, ekstra büyük bir UUV için türünün ilk örneği bir kabiliyeti ortaya koyuyor."