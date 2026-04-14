CANLI ANLATIM

14.04.2026

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası başladı! İsrail'in Lübnan saldırıları durmadı fakat İran ile görüşmeler sürebilir

ABD, İsrail, İran savaşında kırılgan ateşkes devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Hürmüz Boğazı ablukaya alındı. Fakat Çin'e ait bir tanker, ablukaya rağmen Basra Körfezi'nden ayrıldı. Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın, ABD ve İran arasında olası bir anlaşma için çabaları devam ediyor. ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakerelerde büyük ilerleme sağlandığını söyledi ve ''Top İran'da'' açıklamasında bulundu. İsrail ise Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermedi. Hizbullah'ın gelişmiş İHA'lar ile İsrail tanklarını hedef aldığını öne süren İsrail, Lübnan'da katliamlarını sürdürüyor.

İşte ABD, İran İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

10:13

ABD VE İRAN YENİDEN PAKİSTAN'DA GÖRÜŞECEK

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD ve İranlı yetkililerin yeniden görüşmek üzere bu hafta İslamabad'a döneceğini duyurdu.

09:17

İSRAİL-LÜBNAN GÖRÜŞMELERİ

ABD arabuluculuğunda, İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için Washington'da yapılacak görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılacak.

08:55

İSRAİL-LÜBNAN GÖRÜŞMESİNE HİZBULLAH'TAN VETO

Hizbullah’ın üst düzey yetkilisi Vafik Safa, "grubun şiddetle karşı çıktığı" ABD’de yapılacak Lübnan-İsrail görüşmelerinden çıkacak hiçbir anlaşmaya uymayacağını bildirdi.

07:25

ÇİN'E AİT TANKER ABD ABLUKASINI DELDİ

Al Jazeera'nin haberine göre, ABD yaptırım uyguladığı tankerlerden Çin'e ait Rich Starry, ABD'nin boğazı ablukaya almasına rağmen Hürmüz'den geçti.

07:03

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E İHA'LI SALDIRI

Lübnan'daki Hizbullah'ın dün İsrail'in kuzeyine en az 40 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, bunlar arasında tespiti zor olan gelişmiş optik sistemle donatılmış İHA'nın bulunduğu iddia edildi.

06:33

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: TOP iRAN'DA

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox News kanalına İran’la devam eden gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Pakistan’da yapılan müzakerelerde "büyük ilerleme kaydedildiğini", ancak İran’ın masadan ayrıldığını söyleyen Vance, bunun nedeninin "Orada bulunan İranlı heyetin anlaşamaması ve Tahran’a dönüp ABD’nin şartları konusunda dini lider ya da başka birinden onay almalarının gerekmesi" olduğunu ifade etti.

Daha fazla müzakere olup olmayacağı sorulan Vance, topun İran'da olduğunu belirterek, "Bundan sonra en önemli soru, İranlıların yeterince esnek olup olmayacağı ve işlerin halledilebilmesi için bizim görmemiz gereken kritik hususları kabul edip etmeyecekleridir" değerlendirmesinde bulundu.

''NÜKLEER İÇİN TAAHHÜT ALMALIYIZ''

Vance, bu kritik hususlarla ilgili, "İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmalıyız. Nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair kesin taahhütlerini almalıyız. İranlılar bu konuda bizimle aynı noktada buluşmaya istekliyse, bu her iki ülke için de çok, çok iyi bir anlaşma olabilir" dedi.

Vance, "İster daha fazla görüşme yapalım, ister nihayetinde bir anlaşmaya varalım, topun İran’da olduğunu düşünüyorum. Çünkü masaya çok şey koyduk" şeklinde konuştu.

''TOP İRAN'DA''

Vance, tüm olumsuzluklara rağmen anlaşmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Burada gerçekten büyük bir anlaşma yapılabilir, ancak bir sonraki adımı atmak İranlılara bağlı" dedi. Vance, İran’ın vakit kaybetmeden Hürmüz Boğazı’nı açması gerektiğini belirterek, "Elimizde kozlar var, askeri üstünlüğümüz var ve artık Hürmüz Boğazı’ndan çıkan petrollerine uyguladığımız abluka yoluyla onlara ek ekonomik baskı uyguluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

