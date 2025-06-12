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 | Merve Yaz

ABD'nin Irak'taki askeri üssünde patlama mı oldu?

Kamuoyunu yanıltıcı bilgiler bir bir yalanlanmaya devam ediyor. Son olarak, bazı sosyal medya hesaplarında ABD'nin Irak'taki askeri üssünde büyük bir patlama meydana geldiği iddiaları kullanıcıları tedirgin etti. Ancak iddia kısa sürede yalanlandı. İşte detaylar...

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ABD'nin Irak'taki askeri üssünde patlama mı oldu?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 18:53

Twitter'da ABD'nin Irak'taki askeri üssünde yaşanan patlamayı gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf paylaşıldı. Yapılan araştırmada fotoğrafın güncel olmadığı tespit edildi. Fotoğraf, Google, Yandex ve Yahoo gibi arama motorlarında tersine görsel arama yöntemiyle tarandı. Yapılan araştırmada, söz konusu görüntünün geçmiş dönemlerde İran'da kaydedildiği iddiasıyla gündeme geldiği görüldü.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ PATLAMAYA AİT!

Fotoğrafın kaynağı incelendiğinde, görüntünün 13 Nisan 2024'ten bu yana dolaşımda olduğu ve Irak'ta Erbil-Mahmur yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın esnasında kaydedildiği anlaşıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bir saat içerisinde kontrol altına alınan yangın Irak'ın Erbil şehrinin Mahmur ilçesine giden yoldaki bir akaryakıt istasyonunda çıktı. Yetkililer, yangının istasyonun deposunda başladığını ve aynı tesiste son dönemde meydana gelen ikinci yangın olduğunu belirtti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Maddi hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmazken, iki çalışanın hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yangının nedeni ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Uluslarası haber kaynaklarında yapılan araştırmada, ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir bulgu olmadığı görüldü.

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