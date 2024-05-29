ABD'nin İsrail'e desteği üst düzey isimleri rahatsız ediyor: İstifalara yenisi eklendi

29 May 2024 09:07 - Güncelleme : 29 May 2024 09:25

Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

İsrail, Gazze'de sivil katliamını her geçen gün bir başka boyuta taşıyor. Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kentleri bombalayarak soykırım yapan İsrail'e, ABD ise destek vermeye devam ediyor. ABD'nin katliama verdiği destek Washington'da seslerin yükselmesine neden oldu. Ekim ayından beri gerçekleşen istifalara bir yenisi eklendi.

ABD medyasından Washington Post, son zamanlarda çok sayıda üst düzey ismin istifa ettiğini duyurdu. Dün ise Stacy Gilbert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey diplomat istifa etti.

Gilbert'ın meslektaşlarına Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze'ye yardımı engellemediği sonucuna varmasının yanlış olduğunu duyuran gazete, Gilbert'ın çok deneyimli olduğunu yazdı.

BIDEN YÖNETİMİ MİLYARLARCA DOLARLIK SİLAH GÖNDERİYOR

Gilbert'ın İsrail'in Gazze'ye insani yardımı engellemediğini iddia eden ve kısa süre önce yayınlanan bir ABD hükümet raporuyla ilgili anlaşmazlıkları gerekçe göstererek istifa ettiği kaydedildi.

İstifa nedeni, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolarlık silah göndermeye devam etmesini haklı çıkarmak için dayandığı tartışmalı rapora tepkiyi dile getiren Gilbert konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Washington Post'a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Biz farklı görüşleri hoş karşılıyoruz ve bunların bizi güçlendirdiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

BİRÇOK KİŞİ WASHINGTON'IN TUTUMUNDAN RAHATSIZ

ABD medyası, Gilbert'tan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı personeli olan Josh Paul'un da ABD'nin Gazze'de yaşananlara sessiz kalması yüzünden istifa ettiğini hatırlattı.

Ekim ayından beri Washington'da insan hakları konusunda çalışan Annelle Sheline ve Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça Sözcüsü Hala Rharitt gibi isimler istifa etmişti. Öte yandan Washington Post, yönetim içerisinde huzursuzluğun devam ettiğini ve birçok ismin de Washington'ın tutumundan rahatsızlık duyulduğunu açıkça söylediği belirtildi.