ABD'nin İsrail'e kalkanı devam ediyor! 8,7 milyar dolarlık askeri yardım kararı 

27 Eylül 2024 00:20 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 00:22

Ekim ayından bu yana İsrail'e desteğini esirgemeyen ABD, bu sefer de askeri yardım için para gönderecek. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'nin ülkenin süregelen askeri çalışmalarını desteklemek amacıyla 8,7 milyar dolarlık bir yardım paketi sunduğunu duyurdu. Bu paketle birlikte, hava savunma sistemlerinin iyileştirilmesi gibi çeşitli askeri alanlardaki geliştirmeler güncellenecek.

ABD​'nin çocuk-kadın demeden sivilleri öldüren İsrail'e yönelik askeri yardımları devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmek için ABD'nin sağladığı 8,7 milyar dolarlık yardım paketinin onaylandığı belirtildi. Pakette 3,5 milyar doları temel askeri ihtiyaçlar için, 5,2 milyar doları ise Demir Kubbe​, David’s Sling ve ileri teknoloji lazer sistemleri gibi hava savunma projeleri için ayrıldığı ifade edildi.

Washington'da gerçekleştirilen bir dizi üst düzey toplantı sonrasında anlaşmanın tamamlandığına dikkat çeken bakanlık, 3,5 milyar dolarlık kısmın halihazırda teslim edildiğini ve 5,2 milyar doların ise hava savunma sistemlerini modernize etmek amacıyla kullanılacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Bu önemli yatırım, Demir Kubbe ve David's Sling gibi kritik sistemleri önemli ölçüde güçlendirecek ve şu anda geliştirme aşamasında olan gelişmiş bir yüksek güçlü lazer savunma sisteminin sürekli geliştirilmesini destekleyecektir" ifadelerine yer verildi.

ABBAS'IN SİTEM ETTİ GÜN YARDIM AÇIKLANDI

Askeri yardım paketine dair açıklama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'i soykırımla ve Washington'ı İsrail'i "binlerce masum sivili, çocuğu ve kadını öldürmek için kullandığı ölümcül silahları" sağlamakla suçladığı gün geldi.